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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 10:23 BJT

〔表格〕中国国药控股首季度净利按年升14%,至4.59亿元人民币

路透香港4月30日电---中国国药控股股份有限公司(1099.HK)宣布,按照中国会计准则,截至2012年3月31日为止的首季度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2012年1-3月 2011年同期

每股盈利(元人民币) 0.19 0.18

净利 458.87 401.82

营业额 32,972.44 22,370.22

注:国药控股为中国最大的药品分销商.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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