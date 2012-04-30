〔中港个股〕中国将加大力度向伦敦金属交易所出口电解铜--江铜子公司

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月30日电---江西铜业国际贸易有限公司称,中国大型铜冶炼和贸易公司已达成共识,将在未来两个月内加大向伦敦金属交易所(LME)注册仓库交仓力度,出口"足够"数量的电解铜.
根据路透周日晚间收到的声明,江西铜业(0358.HK)(600362.SS)子公司江铜国际贸易公司称,上述铜冶炼公司包括中国铜原料联合谈判小组(CSPT)主要成员企业和祥光铜业等,期望通过此举调剂国内外市场供求.
上述公司研讨了目前阴极铜的供需情况和市场比价关系,认为目前国内消费不景气,中国保税库库存居历史新高,而LME库存被个别公司炒作,国内外铜市场严重扭曲,伤害了中国铜工业健康发展.
LME市场明显的供应吃紧迹象,推动伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约走强,周五晚间一度升至三周最高,高见每吨8,433美元,收盘时则未成交.(完)
--记者 任玉兰/陈敏; 审校 屈桂娟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。