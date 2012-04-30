〔中港个股〕中国将加大力度向伦敦金属交易所出口电解铜--江铜子公司

路透香港4月30日电---江西铜业国际贸易有限公司称,中国大型铜冶炼和贸易公司已达成共识,将在未来两个月内加大向伦敦金属交易所(LME)注册仓库交仓力度,出口"足够"数量的电解铜.

根据路透周日晚间收到的声明,江西铜业(0358.HK)(600362.SS)子公司江铜国际贸易公司称,上述铜冶炼公司包括中国铜原料联合谈判小组(CSPT)主要成员企业和祥光铜业等,期望通过此举调剂国内外市场供求.

上述公司研讨了目前阴极铜的供需情况和市场比价关系,认为目前国内消费不景气,中国保税库库存居历史新高,而LME库存被个别公司炒作,国内外铜市场严重扭曲,伤害了中国铜工业健康发展.