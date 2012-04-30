〔香港个股〕国美电器称首季净利将大减,因销售下滑及电子商务业务亏损

欧股业绩：百威英博核心获利出现公司成立来首次下滑，因巴西业务不佳
路透比利时鲁汶3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。
路透香港4月30日电---去年业绩逊于预期的国美电器控股有限公司(0493.HK)周一预告,至3月31日止的首季净利将大幅减少,因集团销售收入下滑及电子商务业务亏损所致.
国美在联交所发布上述公告.公司并未作进一步说明,仅表示,首季业绩公告将在5月25日前后公布.
国美今日股价大跌5.41%至1.42港元,触及2008年11月来低点.大盘恒生指数.HSI收涨1.7%.
上月国美公告,受到引入ERP信息系统、电子商务亏损等因素影响,去年净利按年跌6.2%至18.4亿元人民币,低于市场预估的24.17亿元.分析师认为国美实体店面销售力道疲弱,电子商务则又面临激烈竞争,获利前景能见低度.国美次日股价暴挫21%.[ID:nSH0100275](完)
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--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟
路透比利时鲁汶3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。