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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 16:38 BJT

〔香港个股〕国美电器称首季净利将大减,因销售下滑及电子商务业务亏损

路透香港4月30日电---去年业绩逊于预期的国美电器控股有限公司(0493.HK)周一预告,至3月31日止的首季净利将大幅减少,因集团销售收入下滑及电子商务业务亏损所致.

国美在联交所发布上述公告.公司并未作进一步说明,仅表示,首季业绩公告将在5月25日前后公布.

国美今日股价大跌5.41%至1.42港元,触及2008年11月来低点.大盘恒生指数.HSI收涨1.7%.

上月国美公告,受到引入ERP信息系统、电子商务亏损等因素影响,去年净利按年跌6.2%至18.4亿元人民币,低于市场预估的24.17亿元.分析师认为国美实体店面销售力道疲弱,电子商务则又面临激烈竞争,获利前景能见低度.国美次日股价暴挫21%.[ID:nSH0100275](完)

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--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟

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