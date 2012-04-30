〔香港数据〕3月M-3货币供应按年增长7.3%--金管局

欧股业绩：百威英博核心获利出现公司成立来首次下滑，因巴西业务不佳
路透比利时鲁汶3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。
路透香港4月30日电---香港金融管理局(HKMA)周一公布3月份货币供应数据,其中M-3货币供应按年增长7.3%.具体变幅如下(单位为%):
3/2012 2/2012 3/2011
港元 M-3(按年) 7.3 9.8 7.2
港元 M-2(按年) 7.5 9.9 7.4
港元 M-1(按年) 7.8 9.6 4.6
港元 M-1(按年)* 7.8 4.5 4.7
有形贸易贷款额(按年计) 23.2 22.3 50.3
其它本地贷款额(按年计) 6.6 8.5 25.3
港元 M-3(按月) -1.4 2.3 1.0
港元 M-2(按月) -1.4 2.3 0.9
港元 M-1(按月) -4.1 6.6 -2.4
港元 M-1(按月)* +0.9 3.0 -2.7 (完)
注: * 经季节因素调整.
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--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟
路透比利时鲁汶3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。