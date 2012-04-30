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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 16:49 BJT

〔香港数据〕3月M-3货币供应按年增长7.3%--金管局

路透香港4月30日电---香港金融管理局(HKMA)周一公布3月份货币供应数据,其中M-3货币供应按年增长7.3%.具体变幅如下(单位为%):

3/2012 2/2012 3/2011

港元 M-3(按年) 7.3 9.8 7.2

港元 M-2(按年) 7.5 9.9 7.4

港元 M-1(按年) 7.8 9.6 4.6

港元 M-1(按年)* 7.8 4.5 4.7

有形贸易贷款额(按年计) 23.2 22.3 50.3

其它本地贷款额(按年计) 6.6 8.5 25.3

港元 M-3(按月) -1.4 2.3 1.0

港元 M-2(按月) -1.4 2.3 0.9

港元 M-1(按月) -4.1 6.6 -2.4

港元 M-1(按月)* +0.9 3.0 -2.7 (完)

注: * 经季节因素调整.

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浏览香港金管局刊登于网页的声明,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟

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