〔香港个股〕港交所确认参与洽购伦敦金属交易所

路透香港4月30日电---香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周一公告称,确认参与了洽购伦敦金属交易所(LME)程序,并称倘有融资需求,将以股东利益为依归.这是港交所首次承认参与这家有135年历史的交易所竞购.

港交所是在交易所讯息披露网站发布上述公告,并称,董事会时常检视各种不时出现的战略机会,并对其中合乎香港交易所股东利益者加以考虑.在LME研究日后策略是作为独立实体或一个较大型集团的一部分之际,港交所确认与此程序.

不过,公告亦称,除了港交所外,也有其他机构同样有意"探索个中机遇".公告未作其他说明,并表示会按上市规则通告市场最新情况.

先前消息人士指出,港交所正与数家银行洽谈用于收购LME的贷款事宜,最高30亿美元贷款.这将是港交所首笔并购贷款.[ID:nSB1484114]

港交所收盘涨1.06%至124.10港元,过去一个月来跌8.56%;大盘恒生指数.HSI涨1.70%.(完)

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