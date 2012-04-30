〔香港个股〕港交所确认参与洽购伦敦金属交易所

欧股业绩：百威英博核心获利出现公司成立来首次下滑，因巴西业务不佳
路透比利时鲁汶3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。
路透香港4月30日电---香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周一公告称,确认参与了洽购伦敦金属交易所(LME)程序,并称倘有融资需求,将以股东利益为依归.这是港交所首次承认参与这家有135年历史的交易所竞购.
港交所是在交易所讯息披露网站发布上述公告,并称,董事会时常检视各种不时出现的战略机会,并对其中合乎香港交易所股东利益者加以考虑.在LME研究日后策略是作为独立实体或一个较大型集团的一部分之际,港交所确认与此程序.
不过,公告亦称,除了港交所外,也有其他机构同样有意"探索个中机遇".公告未作其他说明,并表示会按上市规则通告市场最新情况.
先前消息人士指出,港交所正与数家银行洽谈用于收购LME的贷款事宜,最高30亿美元贷款.这将是港交所首笔并购贷款.[ID:nSB1484114]
港交所收盘涨1.06%至124.10港元,过去一个月来跌8.56%;大盘恒生指数.HSI涨1.70%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
路透比利时鲁汶3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。