〔中国股市〕证监会调降深沪股市交易费,以减交易成本

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月30日电---沪深证券交易所和中国证券登记结算公司周一宣布,将自6月1日起降低A股交易的收费标准,总体降幅为25%.调整后,沪深证券交易所的A股交易经手费将按照成交金额的0.087%双向收取.
此外,为了优化证券交易所收费结构,沪深证券交易所将按照上市公司股本规模,分档收取上市初费和上市年费,并对创业板公司实行减半收取.调整后的收费标准同于6月1日实施.
证监会有关负责人表示,经过这些年的发展,资本市场规模扩大,上市公司数量和股票成交量有了显着增长,交易基础设施也得到较大改善,为降低市场相关收费奠定了基础.此次降低A股交易相关收费,预计年度总额会达到约30亿元人民币,将降低市场交易成本,减轻投资者负担.
上海交易所的A股证券的交易经手费收费标准,由原按交易额0.11%收取,降为按0.087%收取;而深圳市场A股证券交易经手费现行收费标准为按交易额的0.1475%收取(其中深交所收取0.122%,中登公司收取0.0255%).现由按交易额的0.122%收取降为按0.087%收取.
此外,证监会表示,下一步,降低资讯披露成本等市场运行费用的措施也在研究之中.证监会将继续推动证券交易所和登记结算机构不断提高效率,降低成本,改善服务.
今年以来,沪综指.SSEC累计涨8.9%,而2011年全年累计则下滑21.7%.(完)
欲浏览中国证监会的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。