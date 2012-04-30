〔中国股市〕证监会调降深沪股市交易费,以减交易成本

路透香港4月30日电---沪深证券交易所和中国证券登记结算公司周一宣布,将自6月1日起降低A股交易的收费标准,总体降幅为25%.调整后,沪深证券交易所的A股交易经手费将按照成交金额的0.087%双向收取.

此外,为了优化证券交易所收费结构,沪深证券交易所将按照上市公司股本规模,分档收取上市初费和上市年费,并对创业板公司实行减半收取.调整后的收费标准同于6月1日实施.

证监会有关负责人表示,经过这些年的发展,资本市场规模扩大,上市公司数量和股票成交量有了显着增长,交易基础设施也得到较大改善,为降低市场相关收费奠定了基础.此次降低A股交易相关收费,预计年度总额会达到约30亿元人民币,将降低市场交易成本,减轻投资者负担.

上海交易所的A股证券的交易经手费收费标准,由原按交易额0.11%收取,降为按0.087%收取;而深圳市场A股证券交易经手费现行收费标准为按交易额的0.1475%收取(其中深交所收取0.122%,中登公司收取0.0255%).现由按交易额的0.122%收取降为按0.087%收取.

此外,证监会表示,下一步,降低资讯披露成本等市场运行费用的措施也在研究之中.证监会将继续推动证券交易所和登记结算机构不断提高效率,降低成本,改善服务.

今年以来,沪综指.SSEC累计涨8.9%,而2011年全年累计则下滑21.7%.(完)

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