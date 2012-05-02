《香港报摘》--信报5月2日

* 头版头条:

--今年"五一"小黄金周仅有三日,名店前大排长龙的盛况不再,内地客已不如以前豪爽,零售销情转弱,首当其冲是本港的珠宝店及金铺.

* 其他:

--据市场消息指出,由养殖牛只至销售肥牛的新疆新牛集团计划今年年底登录港交所,集资约1亿美元.该集团已委托法巴及巴克莱作为是次上市安排行,计划下半年向港交所递交上市申请,最快今年底上市.

--银行争夺存款再度升温,汇丰由今天开始提供一个月港元定存优惠,年利率为1.2厘,存款额最少为5万元新资金,该行同时将3个月及12个月人民币定存优惠利率分别由1.5厘及1.8厘调高至1.7厘及2厘,最少存款金额为2万元人民币.

--因延迟公布业绩停牌近一个月的中播控股(0471.HK)昨天公布去年度转亏为盈,赚605.5万美元.虽然核数师德勤于业绩公告中没有发表保留意见,但提醒中播至去年底已资不抵债,流动负债超出流动资产约49.2万美元.加上去年度持续经营业务录得逾1,600万美元亏损,一旦未能成功配股集资,或影响公司的持续经营能力.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 林高丽

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