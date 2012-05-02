《香港报摘》--信报5月2日

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
* 头版头条:
--今年"五一"小黄金周仅有三日,名店前大排长龙的盛况不再,内地客已不如以前豪爽,零售销情转弱,首当其冲是本港的珠宝店及金铺.
* 其他:
--据市场消息指出,由养殖牛只至销售肥牛的新疆新牛集团计划今年年底登录港交所,集资约1亿美元.该集团已委托法巴及巴克莱作为是次上市安排行,计划下半年向港交所递交上市申请,最快今年底上市.
--银行争夺存款再度升温,汇丰由今天开始提供一个月港元定存优惠,年利率为1.2厘,存款额最少为5万元新资金,该行同时将3个月及12个月人民币定存优惠利率分别由1.5厘及1.8厘调高至1.7厘及2厘,最少存款金额为2万元人民币.
--因延迟公布业绩停牌近一个月的中播控股(0471.HK)昨天公布去年度转亏为盈,赚605.5万美元.虽然核数师德勤于业绩公告中没有发表保留意见,但提醒中播至去年底已资不抵债,流动负债超出流动资产约49.2万美元.加上去年度持续经营业务录得逾1,600万美元亏损,一旦未能成功配股集资,或影响公司的持续经营能力.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。