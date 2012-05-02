《香港报摘》--经济日报5月2日

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
* 要闻版头条:
--中国官方制造业采购经理指数(PMI)4月持续扩张,但力度未如预期中强劲.与此同时,中国证监会趁假期使出救市组合拳,在周一刺激港股一举升穿50天线.市场观望,偌A股持续反弹将成港股主要刺激,短线将挑战今年高位21,756点.
* 其他:
--伦敦金融城主管政策主席Stuart Fraser表示,目前当地的人民币资金池仍然很小,期望年底及未来数年,人民币存款可望由目前逾千亿元以倍数增长.当地投资者持有人民币主要是贸易用途,加上人民币在国际的地位日益重要,故亦具分散投资组合的作用.
--在港股近日卷起的民企风暴中,熔盛重工(1101.HK)上月因客户挞定触发股价大跌.公司主席张志熔从容看股价走势,认为利用炒作消息引起波动属资本市场规律,市场挑行业周期最弱时造空,有些投资人靠造空赚钱.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。