《香港报摘》--经济日报5月2日

* 要闻版头条:

--中国官方制造业采购经理指数(PMI)4月持续扩张,但力度未如预期中强劲.与此同时,中国证监会趁假期使出救市组合拳,在周一刺激港股一举升穿50天线.市场观望,偌A股持续反弹将成港股主要刺激,短线将挑战今年高位21,756点.

* 其他:

--伦敦金融城主管政策主席Stuart Fraser表示,目前当地的人民币资金池仍然很小,期望年底及未来数年,人民币存款可望由目前逾千亿元以倍数增长.当地投资者持有人民币主要是贸易用途,加上人民币在国际的地位日益重要,故亦具分散投资组合的作用.

--在港股近日卷起的民企风暴中,熔盛重工(1101.HK)上月因客户挞定触发股价大跌.公司主席张志熔从容看股价走势,认为利用炒作消息引起波动属资本市场规律,市场挑行业周期最弱时造空,有些投资人靠造空赚钱.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 曾祥进

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