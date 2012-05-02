《香港报摘》--其他报纸重要消息5月2日

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
* 明报:
--据悉,华润置地(1109.HK)及和黄0013.HK已在上海抢先二轮降价.业内人士称,首季度货尾楼盘降价甚众,但此番两大地产商以新盘大举降价,将会对板块带来极大震撼.瑞信报告预期5月黄金周销售将令人失望.
--本港人民币存款量连续4个月下跌,银行近期纷纷上调定期存款息率,力争人民币资金.由今天(2日)起,汇丰(0005.HK)(HSBA.L)推出人民币存款优惠,以新资金叙造12个月定存,年利率达2厘,较该行早前推出的优惠上调0.2厘,起存额为2万元人民币.
* 星岛日报:
--综合市场数据,截至4月27日,土地注册处录得住宅成交约8,030宗,估计全月仅在8,500宗水平,数字比3月少二成半.
--继CSL、中移动香港及香港电讯(6823.HK)相继推出4G服务后,最后一家拥有4G牌照的和电香港(0215.HK),料于今天(2日)宣布加入4G战场.和电行政总裁黄景辉3月份时曾称,公司4G网络经已建成,可望于短期内推出.
--香港交易所(0388.HK)新任主席周松岗,今天(2日)即将与本港七大经纪组织之一的证券商协会会面.协会主席蔡思聪表示,该会这次主动约见周松岗并无设定特别议题,只是礼节会面,希望双方先行认识,日后始具体讨论一些业界关心事项.
* 苹果日报
--消息称,财经事务及库务局近日约见本地证券业界代表,了解他们扩展内地业务的诉求,以便本月与广东省官员进行磋商.
* 东方日报:
--融创中国(1918.HK)公布,4月底止累计实现合约销售65.7亿元人民币,同比增长87%,占全年销售目标的27%,其中合同销售金额56.4亿元人民币,预订合同金额9.3亿元人民币.
--中央坚决调控楼市,楼盘销售及土地买卖都受打击.主力发展新城镇土地一级开发的中国新城镇(1278.HK)主席兼执行董事施建表示,在宏调下,土地价格已趋向理性,而今年第二、第三季将更为清晰,预期今年土地价格仍较去年下跌20至30%.
* 文汇报
--英皇国际执行董事张炳强表示,今年以来核心区舖位租金已升5%至10%,基于核心区舖位供不应求,全年料升20%,并指年底时尖沙咀及铜锣湾区商舖租金可跻身全球首位.
* 大公报
---渣打(2888.HK)(STAN.L)将于今天(2日)公布首季经营数据.证券界关注是次公布的数据能提供不同业务的发展趋势.市场焦点在于渣打收入及成本增长速度,以及印度业务及资产走势.
--熔盛重工(1101.HK)主席张志熔表示, 集团投资52亿元人民币,耗时3年筹备的经营战略转型,已准备就绪,明年初将正式生产海工产品,期望该类产品年营销收入占总收入30%,产值达到150亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。