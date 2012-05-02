《香港报摘》--其他报纸重要消息5月2日

* 明报:

--据悉,华润置地(1109.HK)及和黄0013.HK已在上海抢先二轮降价.业内人士称,首季度货尾楼盘降价甚众,但此番两大地产商以新盘大举降价,将会对板块带来极大震撼.瑞信报告预期5月黄金周销售将令人失望.

--本港人民币存款量连续4个月下跌,银行近期纷纷上调定期存款息率,力争人民币资金.由今天(2日)起,汇丰(0005.HK)(HSBA.L)推出人民币存款优惠,以新资金叙造12个月定存,年利率达2厘,较该行早前推出的优惠上调0.2厘,起存额为2万元人民币.

* 星岛日报:

--综合市场数据,截至4月27日,土地注册处录得住宅成交约8,030宗,估计全月仅在8,500宗水平,数字比3月少二成半.

--继CSL、中移动香港及香港电讯(6823.HK)相继推出4G服务后,最后一家拥有4G牌照的和电香港(0215.HK),料于今天(2日)宣布加入4G战场.和电行政总裁黄景辉3月份时曾称,公司4G网络经已建成,可望于短期内推出.

--香港交易所(0388.HK)新任主席周松岗,今天(2日)即将与本港七大经纪组织之一的证券商协会会面.协会主席蔡思聪表示,该会这次主动约见周松岗并无设定特别议题,只是礼节会面,希望双方先行认识,日后始具体讨论一些业界关心事项.

* 苹果日报

--消息称,财经事务及库务局近日约见本地证券业界代表,了解他们扩展内地业务的诉求,以便本月与广东省官员进行磋商.

* 东方日报:

--融创中国(1918.HK)公布,4月底止累计实现合约销售65.7亿元人民币,同比增长87%,占全年销售目标的27%,其中合同销售金额56.4亿元人民币,预订合同金额9.3亿元人民币.

--中央坚决调控楼市,楼盘销售及土地买卖都受打击.主力发展新城镇土地一级开发的中国新城镇(1278.HK)主席兼执行董事施建表示,在宏调下,土地价格已趋向理性,而今年第二、第三季将更为清晰,预期今年土地价格仍较去年下跌20至30%.

* 文汇报

--英皇国际执行董事张炳强表示,今年以来核心区舖位租金已升5%至10%,基于核心区舖位供不应求,全年料升20%,并指年底时尖沙咀及铜锣湾区商舖租金可跻身全球首位.

* 大公报

---渣打(2888.HK)(STAN.L)将于今天(2日)公布首季经营数据.证券界关注是次公布的数据能提供不同业务的发展趋势.市场焦点在于渣打收入及成本增长速度,以及印度业务及资产走势.

--熔盛重工(1101.HK)主席张志熔表示, 集团投资52亿元人民币,耗时3年筹备的经营战略转型,已准备就绪,明年初将正式生产海工产品,期望该类产品年营销收入占总收入30%,产值达到150亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]