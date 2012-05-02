《香港重要政经日程》--5月2日-5月8日

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
=====================今日香港主要政经消息==========================
5月2日(周三)
--09:00 中国宏桥(1378.HK)在中国举行周年股东大会.
--11:00 盈大地产(0432.HK)周年股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月3日(周四)
-- 公布3月份零售销售数据.
-- 宏利金融(0945.HK)公布首季业绩.
--10:00 生物动力(0039.HK)周年股东大会.
--10:30 中国利郎(1234.HK)周年股东大会.
--10:30 特步国际(1368.HK)周年股东大会.
--10:30 香港电讯(6823.HK)周年股东大会.
--11:30 港铁(0066.HK)周年股东大会.
--11:30 亚洲金融(0662.HK)周年股东大会.
--14:00 民生银行(1988.HK)在中国举行特别股东大会.
--14:30 嘉里建设(0683.HK)周年股东大会.
--15:00 通天酒业(0389.HK)周年股东大会.
--15:30 电讯盈科(0008.HK)周年股东大会.
--15:30 永亨银行0302.HK周年股东大会.
--15:30 冠军产业信托(2778.HK)周年股东大会.
5月4日(周五)
-- 汇丰公布4月份PMI.
-- 中国制药(1093.HK)公布首季业绩.
-- 中国心连心化肥(1866.HK)公布首季业绩.
-- 海丰国际(1308.HK)公布首季业绩.
-- 新意网(8008.HK)公布第三季业绩.
-- 中裕燃气(8070.HK)公布首季业绩.
--09:00 中国铝业(2600.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:00 先思行(0595.HK)特别股东大会.
--10:00 首都信息(1075.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:00 海丰国际(1308.HK)周年股东大会.
--10:00 新确科技(1063.HK)周年股东大会.
--10:30 国盛投资(1227.HK)周年股东大会.
--11:00 世达科技(1282.HK)周年股东大会.
--11:00 华丰集团(0364.HK)特别股东大会.
--12:30 百田石油(8011.HK)特别股东大会.
--14:30 香港中旅(0308.HK)周年股东大会.
--14:30 美力时集团(1005.HK)在中国举行周年股东大会.
--15:00 九兴控股(1836.HK)周年股东大会.
--15:30 华润水泥(1313.HK)周年股东大会.
--16:00 利亚零售(0831.HK)周年股东大会.
5月7日(周一)
-- 金管局公布4月外汇储备数据.
-- 港交所(0388.HK)公布一季度业绩.
-- 澳博控股(0880.HK)公布一季度业绩.
--10:00 重庆农商行(3618.HK)在重庆召开年度股东大会.
--09:00 长城汽车(2333.HK)在保定召开年度股东大会.
*5月8日(周二)
-- 瑞声科技(2018.HK)公布一季度业绩.
-- 光亚(8061.HK)公布一季度业绩.
-- 星狮地产(0535.HK)公布上半年业绩.
-- 上海复旦(8102.HK)公布一季度业绩.
--11:00 中电控股(0002.HK)召开年度股东大会.
--11:00 友邦保险(1299.HK)召开年度股东大会.
--15:00 龙翔集团(0935.HK)召开年度股东大会.
--15:00 永恒策略(0764.HK)召开特别股东大会.
--16:00 金盾控股(2123.HK)在深圳召开年度股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。