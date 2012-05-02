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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 09:40 BJT

〔香港股市〕恒生指数开高0.72%,国美电器发布盈利预警后暴跌

路透香港5月2日电---香港股市周三开盘上扬,受金融类股票提振,但国美电器(0493.HK)预警第一季度获利大减后开盘暴挫10%,令港股涨势减弱.

指标恒生指数.HSI开盘上涨0.72%,报21,245.48点.恒生国企指数.HSCE开高0.54%.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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