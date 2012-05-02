〔港报社评〕议员有权拉布,选民有票奖惩--经济日报5月2日

泛民议员对版权条例与议员替补机制两草案,均提逾千修订,图迫政府撤回草案.提修订是议员权力,须予尊重,惟此举可能延误诸如规管一手楼销售等攸关公众利益草案的审议,市民应在9月立会选举以选票对他们作奖或罚.阻塞重要议案,或损公众利益.社会昨响起对激进派泛民议员是否滥用权力的疑问,因他们不但对上述两条草案提逾千修订,远离合理范畴,更明言此只是手段,是要迫港府如要赶在今届立法会期内通过其他议案,尤其新政府急欲的司局改组,便要自行修改甚至撤回该两草案.

泛民议员以庞大修订作政治拉布,惹起争议,个中三点必须弄清.其一,对草案提出修订是议员权力,即使为拉布,亦应受尊重,因这亦是民主制度下保障少数权益的机制.其二,泛民议员的修订非为亦无助改进有关条例,因不但逾千修订的内容并未在立会内与各方商讨,更重要是修订重量不重质,只求搞局,极难获通过.其三,现时有甚多对公众利益影响甚大的草案例如规管一手楼销售、竞争法、加强规管不良营商手法、强积金半自由行等,都望赶在7月立法会期完结前审议,港府若不肯让步,恐怕部分草案赶不及审议通过.对此,港府、议会与市民都各有责任.港府故应审视有否让步空间,如可考虑将版权条例押后至其他重要议案之后,若赶得及才提交立会通过,免重要议案受阻.

议员有责加班选民慎择议员.议员则有责任在未来两个月加班加开会议,审议挤塞议案,尽量减少拉布可能造成的社会损失.市民亦有责任,就是判断有关议员的拉布行为,究竟是否滥用程序与权力,延误其他重大公众利益的草案审议,抑或在履行制衡港府的责任,然后在今年9月立法会选举,用选票作相应惩处或奖励,如此才能令议员知所进退,确切履行民选代表的重责.(A08)