〔港报社评〕全球失业恶化,青壮人口最伤--信报5月2日

昨天国际劳动节,全球多个国家和地区的劳工团体发起游行,争取劳工权益;沉寂多时的”占领华尔街“运动,亦重整旗鼓举行示威,抗议贫富两极化.很明显,工作权利也是人权一个重要组成部分.然而,在世界经济前景灰暗形势下,全球就业市场今明两年都持续萎缩,出现趋势性下降.看深一层,全球劳工市场当前有一个”共通特色“,就是年轻人失业现象不断恶化.据报告资料,在发达国家,年龄介乎25-49岁青壮年劳动力,40%已失业逾1年,在可见未来,困境不易改善.在非洲和中东,青年人口失业率居高难下,长期赋闲,加剧社会动荡风险.很明显,高失业现象成为不断冲击社会秩序的内源破坏力量,因而维系就业已成为各国政府巩固权力基础,实行有效管治的最重要政策目标.