〔港报社评〕全球失业恶化,青壮人口最伤--信报5月2日

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
昨天国际劳动节,全球多个国家和地区的劳工团体发起游行,争取劳工权益;沉寂多时的”占领华尔街“运动,亦重整旗鼓举行示威,抗议贫富两极化.很明显,工作权利也是人权一个重要组成部分.然而,在世界经济前景灰暗形势下,全球就业市场今明两年都持续萎缩,出现趋势性下降.看深一层,全球劳工市场当前有一个”共通特色“,就是年轻人失业现象不断恶化.据报告资料,在发达国家,年龄介乎25-49岁青壮年劳动力,40%已失业逾1年,在可见未来,困境不易改善.在非洲和中东,青年人口失业率居高难下,长期赋闲,加剧社会动荡风险.很明显,高失业现象成为不断冲击社会秩序的内源破坏力量,因而维系就业已成为各国政府巩固权力基础,实行有效管治的最重要政策目标.
ILO警告,由于目前欧洲多国实行财政紧缩,不断强化全球就业危机.照目前全球经济成长速度判断,今明两年都不足以减少目前的”就业赤字”,也难以对新进就业市场的8,000多万劳动力提供就业机会.昨天香港劳工团体游行,争取工人权益,但监察政府的商业经济政策,以确保就业机会不受损害,维护”工作权利“显然更为根本.展望未来几个月,年青毕业学生将集体投入劳工市场,青壮人口的就业压力势必加大.如今本港同样面对青年高失业率的市场结构刚性,在全球就业环境恶化、外围失业加剧的趋势下,香港要”居安思危“,平衡劳资关系,改善青年就业机会,虽然是老生常谈,却是恒久正确的道理.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。