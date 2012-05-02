〔港报社评〕美国在南海问题上须信守诺言--文汇报5月2日

美国和菲律宾的外交主管及国防部长,昨日在华盛顿举行2+2会议.会后,美国国务卿希拉里表示,美国在黄岩岛问题上,不会偏帮任何一方.事实上,中国对黄岩岛拥有主权早已得到国际社会普遍承认,包括美国对此并无异议.美国在南海问题上应信守诺言,不能表里不一,表面上保持客观中立,背后却怂恿操纵菲律宾等有关国家不断挑衅中国,制造地区紧张气氛,以图遏制中国.南海主权事关中国的核心利益,美国在此问题上充当幕后黑手,令中国在南海的权益受损,必将会影响中美的战略合作关系,美国将得不偿失.

美国保持中立是假,美菲合作围堵中国是真.美菲两国频繁的军演和高层接触,分明是剑指中国.美国政府在亚洲找到了遏制中国战略的落脚点和代理人,菲律宾则乘机投靠美国政府充当马前卒.中国一向强调南海问题关系中国核心利益,将会竭尽所能予以扞卫.中国坚持与有关国家透过双边协商解决南海争议,而不希望外来势力插手.美国并非南海主权争议国之一,强行介入只会令局势更复杂,甚至可能因纵容有关国家在南海问题上”玩火”而”引火烧身”.如今中美关系是世界上最重要的双边关系,美国在朝鲜、伊朗等国际问题上都离不开中国的配合.尤其是在全球经济在金融危机阴影下疲不能兴,而中国经济明显好于欧美,美国更需要加强与中国经贸合作以加快复苏步伐.在此国际政经大背景下,美国因南海问题压制中国,损害中国利益,破坏中美合作关系,将会因小失大,绝非明智之举.(A02)