〔港报社评〕国民教育必须切合港情--明报5月2日

4月30日,教育局对被指为”洗脑教育”的国民教育课程提出修订,引入讨论中国人权、法治等议题.香港是中国一部分,推行国民教育属理所当然,但必须”是其是,非其非”,如今政府愿意引入较具批判性的内容,比去年的谘询文件有所改进;但依然回避近年出现的敏感政治议题,而且在内容及评核方面仍有不足.教育局前日公布课程最后定稿,删去高中课程要求学生”加强和谐团结、关爱家国的情怀”的教学目标,改为加入普世价值,让学生透过认识国家发展,“体现民主、法治、人权等价值”,并建议教师可与学生讨论中国发展的”困难与挑战”.

国民教育在外国早已存在,在香港,推行国民教育并非开历史先河,问题是教什么、如何教、如何评核.就”如何教”而言,除了不能凡事只能唱好、必须鼓励学生独立思考之外,学习国情也不能停留在知识的表层.要让学生了解国情的基本知识,困难不大.就”如何评核”而言,过去港府曾列出评分报告范本,建议为学生表现评分,其中国民身分认同包括”为同胞的成就表达欣喜或感到自豪”,以及在升国旗和奏国歌的场合自觉地肃立、安静等,被质疑是要操控学生思想.

这就是港情,根植港人心中.国民教育若罔顾港情,只会是硬套在香港学生身上的不称身外衣,注定会被脱下来.最佳的国民教育,就是国家尊重人民,让人民真正享有自由、法治、人权、民主,上下一心建设国家共享成果,港人对国家的认同自然提升.(A03)