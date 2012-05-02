〔港报社评〕版权修订押后,网络威力不容轻侮--星岛日报5月2日

港府提出修订版权条例,加强对知识产权的保障,本来这是名正言顺的立法工作,却在网民忧虑影响言论自由强烈反对下,逼得政党不敢硬挺,事态发展反映政党在选举年”风险胃纳”极低,以及对网络力量的重视.原本大有机会获得立法会支持的版权条例修订,局势变化急促,商务及经济发展局在闯关前夕,被逼同意押后进行条例二读,同时表明会就豁免”二次创作”,以及再度调高”二次创作”刑事检控门槛再行研究.

网民担心”恶搞”日后会变成抵触法例,并非全无根据.因为根据现行法例,所谓”二次创作”和侵权之间的界线,订得并不清晰,港府又拒绝作出豁免,日后一旦跌入争论,没有人敢担保法院的判决结果.现实上,政治或政客对恶搞鲜有采取法律行动,主要是从社会效果上考虑,不代表有关行为没有法律风险.

政党忌惮拒挺港府过关.保护知识产权是鼓励创意和保障个人权利的做法,但难免与”二次创作”有可能犯法产生矛盾,这个情况不但在网络或虚拟世界存在,在其他平台如印刷、广播一样存在,但政党接连对网民作出让步,多少反映出议员在选举临近,不想因为支持法例惹起网民反感的想法.没有政党的大力支持,港府就算如何,恐怕都无法抢滩成功,与其勉强提交被否决,不如暂时撤退,另作部署.版权修订有其原则性需要,本来不宜长期拖延,不过,面对政党害怕在选举前得罪网民的政治现实,法案一是作出尽量减低网民不满的修订;一是留待选举过后才再卷土重来.(A05)