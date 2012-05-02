〔港报财经评论〕有形之手引水入市--信报5月2日

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
有形之手引水入市 /习广思
劳动节休市,但外围先有西班牙银行降级、日股急挫、澳洲减息等因素困扰,而今日A股复市,降交易印花税或有刺激作用.市场好坏消息均有,恒指周一收报21,094点,首个熊证重货区上移至21,200-21,299点,较大诱因是先屠宰完这批熊证,在周四欧央行议息、周末法国大选等不明朗因素前先罢手.铁路油股短线投机港股成交持续低迷,高息股、收租股成为又惊又要买的选择.濠赌股、奢侈品牌股维持强势有一段日子,或应采用逆向动作逢高沽出.铁路基建股在工程复工消息下转强,南车(1766.HK)、南车时代(3898.HK)不失为短期投机对象.至于联通(0762.HK)低位反弹,且看能否持续.中国托市效用或者短暂,但中国内地证券股近日走势偏稳,中信证券(6030.HK)靠着50天线寻稳,海通证券(6837.HK)在淡静中上市反而有利护航,国泰君安(1788.HK)突破250天线后,值博率提高.
澳洲减息不教人意外,意外的是减息幅度半厘,澳元汇价急挫.澳洲楼价在第一季回落1.1%,4月份制造业指数下跌,经济步入回落周期.美国零息至2014年,澳洲在海啸已经出现一个短周期,继新兴市场后,加入放水大军.自从西班牙债务再现风险后,环球市场再次出现分裂情绪,美债、德国国债孳息逐步回落,德债息回到去年9月低位,正反映投资者追逐安全资产.同时间,日圆投机性短仓虽见增加,但汇价自3月初回落5.3%,央行加码量化也无帮助,圆汇回升亦反映市场追逐安全资产.另一边厢,美股仍然趁业绩期炒上落,资金对垃圾债热中程度未降,却反映资金追逐高风险资产.这种好淡交战的局面,最终是等一方占到先机,方有更清晰方向.近日内银股上涨,惟见兵分两路,多只大型内银股走势被压在250天线之下,但有中小型内银股升至新高.内银业绩欠缺惊喜,升跌更大原因来自政策.中证监下调证券交易印花税25%是刺激因素之一,而且近日两只巨型A股ETF的IPO完成集资,并即将建仓,追踪沪深300指数.
华泰柏瑞基金公司原来资产规模约126亿元人民币,却有能耐筹集到规模近160亿元人民币的ETF.另一间基金公司嘉实基金去年录得亏损近274亿元人民币,媒体估计资产规模约140亿至160亿元人民币.换言之,即约有近300亿元人民币资金打算入市,又是A股一个憧憬.有关A股,有关内银,中国内地股民对基金明星的追随程度,较香港投资者追随”牛央”或金手指更甚,华夏基金的基金经理王亚伟便是其中之一.(B01)
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(5月1日)
消费要增工资要涨 /习广思
正当大家揣测5月市况之际,仍有不少”有心人”为4月份业绩尽最后一分力.港股成交低迷,在A股休市下,看好的投资者成功撩起恒指,大市乾升,大挟蓝筹,恒指开市后上升约150点,及后中移动(0941.HK)、汇控(0005.HK)、腾讯(0700.HK)以及友邦(1299.HK)等蓝筹升幅扩大,以接近全日高位收市,报21,094点,重上21,000点及50天线,能否企稳是未知数,毕竟这种成交欠奉的挟升市况,启示作用有限.以阴谋论牛熊的话,上周五看好的投资者部署接近成功,昨天挟升攻至21,100-21,199点最大熊证重货区门口,要攻破也只需多100点,但也意味恒指要再大升,欠缺利好消息之余,诱因亦不大.本周四,欧央行将议息,地点移师到巴塞隆拿.欧央行尚在观察两轮LTRO效用,到底会否这么快出招?买债、减息都未必是辣招,但要德拉吉再放水,是市场期望过高吗?尽管A股休市,但中证监降低A股交易经手费,诱股民入市之举也.事实上,郭树清新官上任三把火,这把火至今仍未熄.继早前变身分析员大谈蓝筹A股投资价值外,有传他不满明星基金经理看淡内银股,这传闻近日炒得热哄哄.有形之手,一再出招,只准看好,不准唱淡,内银股毕竟是由阿爷才托得起.明天续谈.内银股继续上升,舍大买细,中小型内银股先,信行(0998.HK)、民行(1988.HK)上升3.13%、2.68%,重农行(3618.HK)大势一去难返.
大市乾升,不尽可信,更宜看成交.高息主题仍有卖点,一个揣测是债市抽水抽足4个月,可能已经喂饱资金.相对来说,部分资金要惊又要买,又想要息,高息股变成选择,留意领汇(0823.HK)股价创新高,报32.3港元.香港写字楼非核心化持续,阳光房托(0435.HK)股价稳步上升.濠赌股虽有派高息,但其本质是投机,息诱卖点非常其次.香港自由行概念只卖不响,倒是濠赌指标仍在,但近期濠赌股强势,愈升愈有人抢,却是侧闻(乙+水)仔新场人流稀疏,五一假期会否成为濠赌股短期高峰藉口?
走势落后的汇控,上周股价升穿250天线,低迷市况下成交居然见增加,原来是炒季度业绩.汇控昨天公布首季股息每股0.09美元,5月8日出季绩,其业绩实在难测,但集团去年这时宣布转型,至今一年,裁员继续,调整架构及业务远未见效,但首季美国银行不甚理想,只凭”优于预期”而获炒作下,汇控这轮季绩,离不开短期hit and run的可能.今天劳动节,对劳动阶层来说,最关心的问题永远是人工.分析员粗略计算,近年中国实施最低工资后,工资通胀幅度接近15%,对厂房的经营来说,是百上加斤.对中国政府而言,这是一条必须走下去的路,一方面纾缓了人民币升值压力,另一方面只有提高居民收入,才能释放消费动力,是经济转型必走之路,即使今年通胀升幅变得温和,中小企叫苦连天,但最低工资上升趋势仍然持续.(B02)
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美元兑日圆走势转劣 /苏子
美元兑日圆于今年2月1日触及76低位后便正式止跌回升,汇价在大约个半月时间里急升至84关口以上,最高曾见84.17水平,然而美元兑日圆在如此气势如虹的上升浪里,却未能进一步挑战更为关键的85心理关口,反而开始进入一个较为持久的超买调整浪里运行.昨天欧洲市美元兑日圆已自上述高位下跌至80.05低位,刚好险守在80心理关口以上.而此低位亦刚好在76低位升至84.17高位的50%调整目标,即80.09关键支持及20月SMA的80.15支持附近,故理论上应可发挥不俗的支持力.不过,由于美元兑日圆在月线图正呈现大阴烛不利形态,而昨天为4月份最后一个交易天,故除非昨晚能有奇迹出现,令汇价能自80心理关口大幅反弹逾百点子,否则美元兑日圆即使没有跌破80心理关口,但出现低收的可能性却甚高,而这将确认美元兑日圆在月线图上的大阴烛不利形态,并令汇价在5月份进一步破关而下的可能性大增.
原先估计,美元兑日圆在升破自2007年8月开始一直保持之下波动及收市的20月SMA后,应不难向上展开一个较长时间的一浪高于一浪的走势,并朝着90心理关口迈进.殊不知破位后的美元兑日圆的上升浪维持约一个月便无以为继,表现令大量看好者感到失望.十分担心汇价若在昨晚明显低收,甚至返回20月SMA支持以下的话,则汇价在2月份及3月份突破20月SMA后的强劲走势将有较大机会演变为走势陷阱,令5月份的入市策略宜以候高沽出美元兑日圆才有较高的胜算.如5月份美元兑日圆成功返回20月SMA以下波动及收市,相信美元兑日圆后市势必重拾自2007年6月的124.16高位开始的大型下跌浪,并再朝着75心理关口迈进.目前汇市的走势的确会令不少投资者感到摸不着头脑及百思不得其解.好像本来最应该大幅下跌的日圆,却一直未见出现令一众大看淡的投资者可以
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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