〔港报财经评论〕有形之手引水入市--信报5月2日

有形之手引水入市 /习广思

劳动节休市,但外围先有西班牙银行降级、日股急挫、澳洲减息等因素困扰,而今日A股复市,降交易印花税或有刺激作用.市场好坏消息均有,恒指周一收报21,094点,首个熊证重货区上移至21,200-21,299点,较大诱因是先屠宰完这批熊证,在周四欧央行议息、周末法国大选等不明朗因素前先罢手.铁路油股短线投机港股成交持续低迷,高息股、收租股成为又惊又要买的选择.濠赌股、奢侈品牌股维持强势有一段日子,或应采用逆向动作逢高沽出.铁路基建股在工程复工消息下转强,南车(1766.HK)、南车时代(3898.HK)不失为短期投机对象.至于联通(0762.HK)低位反弹,且看能否持续.中国托市效用或者短暂,但中国内地证券股近日走势偏稳,中信证券(6030.HK)靠着50天线寻稳,海通证券(6837.HK)在淡静中上市反而有利护航,国泰君安(1788.HK)突破250天线后,值博率提高.

澳洲减息不教人意外,意外的是减息幅度半厘,澳元汇价急挫.澳洲楼价在第一季回落1.1%,4月份制造业指数下跌,经济步入回落周期.美国零息至2014年,澳洲在海啸已经出现一个短周期,继新兴市场后,加入放水大军.自从西班牙债务再现风险后,环球市场再次出现分裂情绪,美债、德国国债孳息逐步回落,德债息回到去年9月低位,正反映投资者追逐安全资产.同时间,日圆投机性短仓虽见增加,但汇价自3月初回落5.3%,央行加码量化也无帮助,圆汇回升亦反映市场追逐安全资产.另一边厢,美股仍然趁业绩期炒上落,资金对垃圾债热中程度未降,却反映资金追逐高风险资产.这种好淡交战的局面,最终是等一方占到先机,方有更清晰方向.近日内银股上涨,惟见兵分两路,多只大型内银股走势被压在250天线之下,但有中小型内银股升至新高.内银业绩欠缺惊喜,升跌更大原因来自政策.中证监下调证券交易印花税25%是刺激因素之一,而且近日两只巨型A股ETF的IPO完成集资,并即将建仓,追踪沪深300指数.

华泰柏瑞基金公司原来资产规模约126亿元人民币,却有能耐筹集到规模近160亿元人民币的ETF.另一间基金公司嘉实基金去年录得亏损近274亿元人民币,媒体估计资产规模约140亿至160亿元人民币.换言之,即约有近300亿元人民币资金打算入市,又是A股一个憧憬.有关A股,有关内银,中国内地股民对基金明星的追随程度,较香港投资者追随”牛央”或金手指更甚,华夏基金的基金经理王亚伟便是其中之一.(B01)

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(5月1日)

消费要增工资要涨 /习广思

正当大家揣测5月市况之际,仍有不少”有心人”为4月份业绩尽最后一分力.港股成交低迷,在A股休市下,看好的投资者成功撩起恒指,大市乾升,大挟蓝筹,恒指开市后上升约150点,及后中移动(0941.HK)、汇控(0005.HK)、腾讯(0700.HK)以及友邦(1299.HK)等蓝筹升幅扩大,以接近全日高位收市,报21,094点,重上21,000点及50天线,能否企稳是未知数,毕竟这种成交欠奉的挟升市况,启示作用有限.以阴谋论牛熊的话,上周五看好的投资者部署接近成功,昨天挟升攻至21,100-21,199点最大熊证重货区门口,要攻破也只需多100点,但也意味恒指要再大升,欠缺利好消息之余,诱因亦不大.本周四,欧央行将议息,地点移师到巴塞隆拿.欧央行尚在观察两轮LTRO效用,到底会否这么快出招?买债、减息都未必是辣招,但要德拉吉再放水,是市场期望过高吗?尽管A股休市,但中证监降低A股交易经手费,诱股民入市之举也.事实上,郭树清新官上任三把火,这把火至今仍未熄.继早前变身分析员大谈蓝筹A股投资价值外,有传他不满明星基金经理看淡内银股,这传闻近日炒得热哄哄.有形之手,一再出招,只准看好,不准唱淡,内银股毕竟是由阿爷才托得起.明天续谈.内银股继续上升,舍大买细,中小型内银股先,信行(0998.HK)、民行(1988.HK)上升3.13%、2.68%,重农行(3618.HK)大势一去难返.

大市乾升,不尽可信,更宜看成交.高息主题仍有卖点,一个揣测是债市抽水抽足4个月,可能已经喂饱资金.相对来说,部分资金要惊又要买,又想要息,高息股变成选择,留意领汇(0823.HK)股价创新高,报32.3港元.香港写字楼非核心化持续,阳光房托(0435.HK)股价稳步上升.濠赌股虽有派高息,但其本质是投机,息诱卖点非常其次.香港自由行概念只卖不响,倒是濠赌指标仍在,但近期濠赌股强势,愈升愈有人抢,却是侧闻(乙+水)仔新场人流稀疏,五一假期会否成为濠赌股短期高峰藉口?

走势落后的汇控,上周股价升穿250天线,低迷市况下成交居然见增加,原来是炒季度业绩.汇控昨天公布首季股息每股0.09美元,5月8日出季绩,其业绩实在难测,但集团去年这时宣布转型,至今一年,裁员继续,调整架构及业务远未见效,但首季美国银行不甚理想,只凭”优于预期”而获炒作下,汇控这轮季绩,离不开短期hit and run的可能.今天劳动节,对劳动阶层来说,最关心的问题永远是人工.分析员粗略计算,近年中国实施最低工资后,工资通胀幅度接近15%,对厂房的经营来说,是百上加斤.对中国政府而言,这是一条必须走下去的路,一方面纾缓了人民币升值压力,另一方面只有提高居民收入,才能释放消费动力,是经济转型必走之路,即使今年通胀升幅变得温和,中小企叫苦连天,但最低工资上升趋势仍然持续.(B02)

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美元兑日圆走势转劣 /苏子

美元兑日圆于今年2月1日触及76低位后便正式止跌回升,汇价在大约个半月时间里急升至84关口以上,最高曾见84.17水平,然而美元兑日圆在如此气势如虹的上升浪里,却未能进一步挑战更为关键的85心理关口,反而开始进入一个较为持久的超买调整浪里运行.昨天欧洲市美元兑日圆已自上述高位下跌至80.05低位,刚好险守在80心理关口以上.而此低位亦刚好在76低位升至84.17高位的50%调整目标,即80.09关键支持及20月SMA的80.15支持附近,故理论上应可发挥不俗的支持力.不过,由于美元兑日圆在月线图正呈现大阴烛不利形态,而昨天为4月份最后一个交易天,故除非昨晚能有奇迹出现,令汇价能自80心理关口大幅反弹逾百点子,否则美元兑日圆即使没有跌破80心理关口,但出现低收的可能性却甚高,而这将确认美元兑日圆在月线图上的大阴烛不利形态,并令汇价在5月份进一步破关而下的可能性大增.