〔香港热股〕国美电器开盘急挫10%,公司预警首季度净利将大减

路透香港5月2日电--香港国美电器控股有限公司(0493.HK)周三开盘大跌一成.该公司在劳工节假期前发布首季度获利预警,令股价再创波段新低.

国美电器开盘跌10%至1.26港元,持续创2008年11月来新低点;大盘恒生指数.HSI则开高0.72%.

国美周一收盘后公告,至3月31日止的首季净利将大幅减少,因集团销售收入下滑及电子商务业务亏损所致.[ID:nSH0103655]

国美3月底公布,受到引入ERP信息系统、电子商务亏损等因素影响,去年净利按年跌6.2%至18.4亿元人民币,低于市场预估的24.17亿元.分析师认为国美实体店面销售力道疲弱,电子商务则又面临激烈竞争,获利前景能见低度.国美次日股价暴挫21%.[ID:nSH0100275]

香港股市周二因公众假期休市一天.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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