〔香港热股〕国美电器开盘急挫10%,公司预警首季度净利将大减

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港5月2日电--香港国美电器控股有限公司(0493.HK)周三开盘大跌一成.该公司在劳工节假期前发布首季度获利预警,令股价再创波段新低.
国美电器开盘跌10%至1.26港元,持续创2008年11月来新低点;大盘恒生指数.HSI则开高0.72%.
国美周一收盘后公告,至3月31日止的首季净利将大幅减少,因集团销售收入下滑及电子商务业务亏损所致.[ID:nSH0103655]
国美3月底公布,受到引入ERP信息系统、电子商务亏损等因素影响,去年净利按年跌6.2%至18.4亿元人民币,低于市场预估的24.17亿元.分析师认为国美实体店面销售力道疲弱,电子商务则又面临激烈竞争,获利前景能见低度.国美次日股价暴挫21%.[ID:nSH0100275]
香港股市周二因公众假期休市一天.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。