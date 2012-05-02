〔港报财经评论〕传统5月清货,今岁未必重演--经济日报5月2日

传统5月清货,今岁未必重演 /林瑞芬

澳洲央行昨公布大减息率,而中国内地股市周一及周二休市,假前有政策出台,料利好今日股市.恒指周一收报21,094,升352点.期指收报20,940,升390点,低水154点,主要反映大蓝筹的除息.澳洲央行下调50个基点至3.75厘,超于市场预期.3.75厘利息水平是自2009年底以来未见过的水平,央行还指未来两年通胀或低于预期,在必要情况下仍有减息空间.欧洲经济偏弱,美国经济只是温和复苏,中国经济刚从谷底回升,全球各地都要积极面对需求减少拖累经济增长压力,减息是最直接的方法.港股踏入5月,小投资者内心可能忐忑不安.事关去年5月,恒指微跌0.15%,踏入6月市况开始转坏先急挫5.43%,7月跌后回顺,但8、9月又来急插8.5%及14.3%,认为世事何曾是绝对,历史若如此简单重演,统计师或数学家岂非全发达.今年5月沽货离场等大跌,可能未必如愿.

欧洲因素而言,欧债问题因种种复杂的政治因素,反覆不定,法国政局的可能变天是一大变局.另外,欧国削赤之苦渐浮现,经济环境不稳,银行业仍潜伏危机.此外,欧国削赤过程痛苦,未必能够一一达成财政目标协议下,与德国将进行政治谈判,或成为看淡的投资者藉口.然而,欧债滚借高峰期在4月过去,5、6月滚借资金相对较少,视为稳定作用.据标普公布对欧洲中长期主权债务的调查显示,认同欧洲主权借款将在2012年企稳,将略低于9万亿欧元,因受益于欧洲政府的财政整顿措施.调查称,欧洲稳定机制正在欧洲发挥愈来愈重要的作用,2012年根据援助计划向爱尔兰、葡萄牙和希腊所提供的贷款总额估计相当于欧元区总体中长期借款的18%.美国经济温和复苏,若复苏不足,再发功QE3,传统总统选举年,一切以稳为主,暂时看不到有无风起浪的风险.技术上,道指目前处于上落市况,阻力13,300,而支持在12,700左右.

中国因素而言,经济渐有触底回稳讯号.据中国物流与采购联合会和国家统计局服务业调查中心发布的4月份中国制造业采购经理指数为53.3%显示,比上月升0.2%.该指数经历连续五个月回升之后,已高于去年同期水平,进一步印证经济增长呈现趋稳向好.(010)

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PMI续升, 航运业好转 /余少文

中国内地股市今日复市,市场普遍预期上扬,尤其4月PMI升至1年高位,反映中国内地经济改善中.不过,跟经济表现息息相关的航运股,第二季业绩能否改善有待观望.欧美经济一日未好转,航运股前景仍然不明朗.中国在”五一”期间,先后推出利好股市微调政策,先有保监会透露将放松保险资金运用管制,后有证监会下调期指和A股交易收费,以及交易所提出退市制度方案,似乎各部委终于开始落实温总提及要提振股市信心的要求,或可刺激A股今日复市后上升,沪深300指数有望上试2,700点,上证综合指数则挑战2,450点,都是指数大型头肩底颈线所在.至于中资股,已指出周一被偷步炒上,能否继续上升,除了要看外围因素外,也要看A股是否大升,否则国企指数今日即使重越牛熊分界线,也未必能更上一层楼,因为月线图中的20月线,会是主要阻力所在.

经济上升和政策配合,是大市上升主要动力,故政策开始微调下,要看经济是否配合,才能事半功倍.而中国内地4月PMI升至53.3%,是13个月来高位,以及连续五个月回升,似乎显示中国内地经济持续好转中.惟跟中国内地季度GDP持续放缓不配合,以及低于市场预期53.6%,加上新定单指数由3月的55.1%降至4月54.5%,新出口定单分项指数也只有51.9%微升至52.2%,令人担心内需仍低迷,或会拖慢经济复苏步伐.而彭博综合证券商预测,中国内地4月份进出口贸易增长分别为12.5%和9.1%,略高于3月份的5.3%和8.9%,无法回到过去动辄超过20%的增幅,都反映中国内地及外围经济未见改善,故见到跟经济表现关系密切的航运股,部分去年第四季至今年第一季业绩录得巨亏,尤其中国远洋(1919.HK)和中海集运(2866.HK),即使以内运为主的中海发展(1138.HK)踏入今年首季也录得亏损,只有中远太平洋(1199.HK)的业绩可保不失.

欧美经济未见起色,尤其欧洲债务问题没完没了,中国要靠内需刺激经济,认为仍未见成效,因为居民欠缺财富增值,难以推动需求,故见到中国目前对股市政策也只是微调,若然能为房地市场开绿灯,或可加强居民消费力,内需推动经济增长的成功机会更大.只是中国也担心通胀问题,忧虑下半年反弹,故在下调存款准备金率等问题上相对审慎.(011)