〔香港个股〕永利澳门称路(乙+水)项目获批,将准备动工

路透香港5月2日电---澳门主要博彩运营商--永利澳门(1128.HK)周三表示,其澳门路(乙+水)城项目的土地批给合约已获官方批准,将开始建筑动工.该股股份今早停牌.

永利澳门行政总裁史提芬永利(Stephen Wynn)在公司网站发布声明指出,该批51英亩土地获批,标志着施工阶段开始,预期将成为永利渡假村重要项目之一.

新兴的路(乙+水)区已成为澳门博彩营运商的兵家必争之地.此前,银河娱乐(0027.HK)称,将投入160亿港元,进行综合休闲渡假项目"澳门银河"第二期投资计划.[ID:nSH0103267]

开盘前,港交所称永利澳门股份停止买卖,以待发布有关股价敏感资料的公布.停牌前,永利澳门收报24.9港元.过去三个月累计上涨13%.(完)

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