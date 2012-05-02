〔香港个股〕永利澳门称路(乙+水)项目获批,将准备动工

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
路透香港5月2日电---澳门主要博彩运营商--永利澳门(1128.HK)周三表示,其澳门路(乙+水)城项目的土地批给合约已获官方批准,将开始建筑动工.该股股份今早停牌.
永利澳门行政总裁史提芬永利(Stephen Wynn)在公司网站发布声明指出,该批51英亩土地获批,标志着施工阶段开始,预期将成为永利渡假村重要项目之一.
新兴的路(乙+水)区已成为澳门博彩营运商的兵家必争之地.此前,银河娱乐(0027.HK)称,将投入160亿港元,进行综合休闲渡假项目"澳门银河"第二期投资计划.[ID:nSH0103267]
开盘前,港交所称永利澳门股份停止买卖,以待发布有关股价敏感资料的公布.停牌前,永利澳门收报24.9港元.过去三个月累计上涨13%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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