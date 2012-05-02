〔香港个股〕渣打集团称2012年首季收入高单位数增长,经营溢利低双位数增长

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
路透香港5月2日电---业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)周三公布,今年首季收入较去年同期录高单位数增长,而经营溢利则实现低双位数增长.
渣打集团行政总裁Peter Sands在一份声明中称,"渣打于2012年强势开展业务,各地区和产品皆表现良好."
不过,美元兑亚洲货币汇率于首季继续保持强势,对集团收入增长造成影响.
集团继续严格控制开支,首季收入增长超越成本增长.
渣打集团早盘收低0.21%,报191.1港元;大市恒生指数.HSI则升1.14%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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