〔香港个股〕渣打集团称2012年首季收入高单位数增长,经营溢利低双位数增长

路透香港5月2日电---业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)周三公布,今年首季收入较去年同期录高单位数增长,而经营溢利则实现低双位数增长.

渣打集团行政总裁Peter Sands在一份声明中称,"渣打于2012年强势开展业务,各地区和产品皆表现良好."

不过,美元兑亚洲货币汇率于首季继续保持强势,对集团收入增长造成影响.

集团继续严格控制开支,首季收入增长超越成本增长.

渣打集团早盘收低0.21%,报191.1港元;大市恒生指数.HSI则升1.14%.(完)

浏览渣打集团其他新闻,请点选[2888.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)