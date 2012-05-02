〔香港热股〕国美电器早盘再跌至三年半新低,多家投行调降预估(更新版)

(新增市场评论)

* 国美称首季度获利按年将大减

* 投行调降盈利预估及目标价格

* 影响盈利的负面因素短期难消除

* 股价跌至三年半新低

路透香港5月2日电--香港国美电器控股有限公司(0493.HK)周三早盘持续大跌.该股前一交易日发布首季获利盈警,引发投行调降全年预期,股价再创三年半来新低.

分析师指出,在相关家电补贴措施退场,房地产市场不振以及电子商务竞争激烈下,短期内国美获利难见回升.3月底公布的全年业绩已可见一斑.

"国美将持续受到消费不振、ERP系统影响销售以及电子商务亏损的影响,"星展唯高达在报告中写道,"前景未见曙光."

该投行将国美2012/13年度盈利各调降14、15%,目标价由1.50港元下调至1.02%,评级降出"卖出".

本地时间上午11:03时,国美大跌9.29%至1.27港元,持续创2008年11月21日0.99港元以来盘中新低;大盘恒生指数.HSI涨0.90%.

麦格里证券也指出,包括"新旧换新"、"家电节能"等补贴措施陆续退场,国美第一季同店销售将录得负增长.尽管管理层称在促销及消费信心回温下,同店增长减速已放缓,然而这可能是以利润率为代价.

麦格里将今年盈利预估调低14%,重申"表现逊于大盘"评等,并调降目标价格至1.24港元,先前为1.70港元.

国美主要竞争对手苏宁电器(002024.SZ)公布,首季度净利按年下降15.30%至9.51亿元人民币;营收按年增10%至226.41亿元,但同店销售按年减少7.24%.因补贴政策终止以及宏观调控影响.

国美3月底公布,受到引入ERP信息系统、电子商务亏损等因素影响,去年净利按年跌6.2%至18.4亿元人民币,低于市场预估的24.17亿元.分析师认为国美实体店面销售力道疲弱,电子商务则又面临激烈竞争,获利前景能见低度.国美次日股价暴挫21%.[ID:nSH0100275]

国美周一收盘后公告,至3月31日止的首季净利将大幅减少,因集团销售收入下滑及电子商务业务亏损所致.[ID:nSH0103655]

香港股市周二因公众假期休市一天.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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