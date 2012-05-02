〔香港个股〕渣打集团首季收入录得高单位数增长,将加快发放投资(更新版)

(新增详情)

* 渣打首季收入录得高单位数增长,受美元汇率强势影响

* 首季经营溢利有低双位数增长

* 将加快发放投资,超越原定预算水平

路透香港5月2日电---业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)今年首季收入较去年同期录高单位数增长,主要受美元兑亚洲货币汇率强势影响,而经营溢利则实现低双位数增长.

渣打在其中期管理层报告中并称,基于2012年业务开展强劲,集团已批准加快发放投资,超越原定预算水平.

"渣打于2012年强势开展业务,各地区和产品皆表现良好."渣打集团行政总裁Peter Sands在一份声明中称,"集团的状况极为理想,业务处于增长周期,凭藉流动性和资本实力,在竞争对手中脱颖而出."

渣打表示,个人银行和企业银行两大业务收入较同期增长理想.按地区划分,香港、马来西亚、印尼、中国和美洲、英国和欧洲地区录得不同程度的双位数收入增长,足以抵销印度当地审慎业务气氛的影响.韩国业务重新定位的工作继续取得进展,提早退休计划的效益逐渐反映在成本之中.

集团继续严格控制开支,首季收入增长超越成本增长.首季季末员工人数与去年末大致相若.

渣打并称,首季度的贷款减损高于去年同期,符合集团预期,而信贷质量亦保持良好.按年增长由个人银行业务增长推动,因个人银行业务的贷款减损随业务有节制的增长和组合变化而增加.

此外,首季度风险加权资产增长控制得宜.个人银行业务和企业银行业务的资产和负债,继续展现有节制的增长趋势.

渣打集团早盘收低0.21%,报191.1港元;大市恒生指数.HSI则升1.14%.(完)

浏览渣打集团其他新闻,请点选[2888.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)