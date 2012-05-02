〔香港个股〕渣打集团首季收入录得高单位数增长,将加快发放投资(更新版)

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
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* 渣打首季收入录得高单位数增长,受美元汇率强势影响
* 首季经营溢利有低双位数增长
* 将加快发放投资,超越原定预算水平
路透香港5月2日电---业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)今年首季收入较去年同期录高单位数增长,主要受美元兑亚洲货币汇率强势影响,而经营溢利则实现低双位数增长.
渣打在其中期管理层报告中并称,基于2012年业务开展强劲,集团已批准加快发放投资,超越原定预算水平.
"渣打于2012年强势开展业务,各地区和产品皆表现良好."渣打集团行政总裁Peter Sands在一份声明中称,"集团的状况极为理想,业务处于增长周期,凭藉流动性和资本实力,在竞争对手中脱颖而出."
渣打表示,个人银行和企业银行两大业务收入较同期增长理想.按地区划分,香港、马来西亚、印尼、中国和美洲、英国和欧洲地区录得不同程度的双位数收入增长,足以抵销印度当地审慎业务气氛的影响.韩国业务重新定位的工作继续取得进展,提早退休计划的效益逐渐反映在成本之中.
集团继续严格控制开支,首季收入增长超越成本增长.首季季末员工人数与去年末大致相若.
渣打并称,首季度的贷款减损高于去年同期,符合集团预期,而信贷质量亦保持良好.按年增长由个人银行业务增长推动,因个人银行业务的贷款减损随业务有节制的增长和组合变化而增加.
此外,首季度风险加权资产增长控制得宜.个人银行业务和企业银行业务的资产和负债,继续展现有节制的增长趋势.
渣打集团早盘收低0.21%,报191.1港元;大市恒生指数.HSI则升1.14%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯/曾祥进
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