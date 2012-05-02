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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 16:24 BJT

〔香港股市〕恒生指数收升1%,在金融股涨势带动下触及六周高位

路透香港5月2日电---香港股市恒生指数周三收在六周高点,因数据显示美国经济增长步伐和中国制造业活动都在加速,这推动了金融股的上涨.

恒生指数.HSI收高1.02%,报21,309.08点.恒生国企指数.HSCE收涨0.59%.

沪综指.SSEC涨42.12点或1.76%,收报2,438.436点,为七周高位.上海A股成交额大增,接近上周触及的4月高位.

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