〔香港股市〕恒生指数收升1%,在金融股涨势带动下触及六周高位

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
路透香港5月2日电---香港股市恒生指数周三收在六周高点,因数据显示美国经济增长步伐和中国制造业活动都在加速,这推动了金融股的上涨.
恒生指数.HSI收高1.02%,报21,309.08点.恒生国企指数.HSCE收涨0.59%.
沪综指.SSEC涨42.12点或1.76%,收报2,438.436点,为七周高位.上海A股成交额大增,接近上周触及的4月高位.
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
====================================================================
--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。