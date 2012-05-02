〔香港新股〕英国珠宝商Graff Diamonds的10亿美元IPO明日聆讯--消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
路透香港5月2日电---据两名了解此计划的消息人士透露,英国珠宝商Graff Diamonds将于周四(3日)于香港证交所举行首次公开发行(IPO)上市聆讯.该桩IPO规模可能高达10亿美元.
消息人士并表示,目前公司及承销机构并未决定何时与潜在投资者会面.
全球市值最大珠宝零售商--周大福珠宝(1929.HK)去年12月上市挂牌迄今股价仍低于招股价15港元,今日股价收报11.72港元,涨0.34%.[ID:nSH0090697]
香港股市今年以来表现稳健,吸引了众多企业重启IPO.中国第二大券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)H股上周五以招股区间低档挂牌.[ID:nSH0103415](完)
--编译 李珊珊; 审校 张喜良
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。