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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 16:54 BJT

〔香港新股〕英国珠宝商Graff Diamonds的10亿美元IPO明日聆讯--消息

路透香港5月2日电---据两名了解此计划的消息人士透露,英国珠宝商Graff Diamonds将于周四(3日)于香港证交所举行首次公开发行(IPO)上市聆讯.该桩IPO规模可能高达10亿美元.

消息人士并表示,目前公司及承销机构并未决定何时与潜在投资者会面.

全球市值最大珠宝零售商--周大福珠宝(1929.HK)去年12月上市挂牌迄今股价仍低于招股价15港元,今日股价收报11.72港元,涨0.34%.[ID:nSH0090697]

香港股市今年以来表现稳健,吸引了众多企业重启IPO.中国第二大券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)H股上周五以招股区间低档挂牌.[ID:nSH0103415](完)

--编译 李珊珊; 审校 张喜良

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