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亚洲 | 2012年 5月 3日 星期四 08:39 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月3日

路透香港5月3日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7584港元HKD=)

  道琼工业指数.DJI收跌10.75点,或0.08%,至13,268.57点;标准普尔500指数.SPX收挫3.52点,或0.25%,至1,402.30点.Nasdaq指数.IXIC上涨9.41点,或0.31%,至3,059.85点.[ID:nSB1523920] 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  216.960    0.72      47548            16.833       0.31
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.110   -0.49     139499             3.758      -0.05
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.160    0.99     351935            87.142      -0.29
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.530    1.32     166926            21.480       0.14
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  150.110   -0.58      48852            11.646      -0.63
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  106.750   -0.59      44316             8.282      -0.69
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   45.760   -0.44     361498            71.005      -0.41
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   53.940   -0.13      25668             4.185      -0.36
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.400   -1.36     166291            13.500      -0.59
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   21.310    1.33      32151            16.533      -0.52
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   23.510   -1.26      15304             4.560      -0.22
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.750    1.74      15732             3.530      -0.84
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.900    2.74     112818             1.311     -50.89
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.530    4.12      13299             0.393      -0.61(完)

  --整理 陈敏

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