《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月3日

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港5月3日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7584港元HKD=) 道琼工业指数.DJI收跌10.75点,或0.08%,至13,268.57点;标准普尔500指数.SPX收挫3.52点,或0.25%,至1,402.30点.Nasdaq指数.IXIC上涨9.41点,或0.31%,至3,059.85点.[ID:nSB1523920] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 216.960 0.72 47548 16.833 0.31 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.110 -0.49 139499 3.758 -0.05 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 56.160 0.99 351935 87.142 -0.29 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.530 1.32 166926 21.480 0.14 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 150.110 -0.58 48852 11.646 -0.63 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 106.750 -0.59 44316 8.282 -0.69 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.760 -0.44 361498 71.005 -0.41 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 53.940 -0.13 25668 4.185 -0.36 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.400 -1.36 166291 13.500 -0.59 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 21.310 1.33 32151 16.533 -0.52 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 23.510 -1.26 15304 4.560 -0.22 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.750 1.74 15732 3.530 -0.84 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.900 2.74 112818 1.311 -50.89 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.530 4.12 13299 0.393 -0.61(完) --整理 陈敏
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30