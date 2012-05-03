〔港报财经评论〕低息叫人冒险--信报5月3日

低息叫人冒险 /习广思

藉中国撑市的多项政策,加上美国制造业数据的利好因素,港股再下一城,恒指突破50天线后,在5月第二个交易日守住.恒指开市上升151点,及后蓝筹股升幅大,最高见21,385点,收报21,309点,上升214点,大市成交额578亿港元,沽空比率8.56%.国企指数虎头蛇尾,收报11,145点,姑且升穿250天线,但动力有限.港股受惠A股消息之下,看好的投资者成功屠熊至21,400点水平,要再升不无难度,而且大市成交欠活跃,大部分股份仍是hit and run居多.再说,投资者短视投机,股东及基金何尝不是趁机抽水?淡马锡再一次套现建行(0939.HK)、中行(3988.HK),四家国有内银,股价上落命运,果真是被这位操盘高手掌握在手.

大市在低成交下,主要靠挟蓝筹推高指数,其次是炒高一些早被洗仓的民企股.霸王(1338.HK)藉一份大行报告,抽升20%,成交额不足5,000万港元.交银分析员指出,霸王的销售回复增长,投资者应在公司宣布亏损收窄前”捞底”.此情此境,何其熟悉.两个月前,瑞银以差不多理由,转为看好霸王,股价急升20%,但及后的业绩显示亏损持续扩大.残股反弹威力可以很惊人,亦可真可假,但如何确定霸王销售大幅改善,无疑近期日用品消费股有转强迹象,而亦曾对其复苏有过憧憬,可是失望太深,投资者要博也不在于一时.大市走势飘忽,公司抽水频频,盈警股股价急挫,都是叫资金看着办的理由,但市场亦并非完全毫无机会,只是发掘股份难度更高而已.

中国引水入市,昨天A股复市后少不了炒作券商股,看好的中信证券(6030.HK)作为不大,主要受到首季盈利倒退消息拖累,海通证券(6837.HK)升6.26%,国泰君安(1788.HK)突破后再升6%,其余较细型的申银万国(0218.HK)升5.8%,第一上海(0227.HK)升7.8%,均未破250天线.楼市小阳春似完未完,发展商踏入第二季后,积极推盘,虽是早在计划之内,但仍予人赶在7月前散货的感觉.不过,近期地产股表现一般,反而是写字楼或收租为主的发展商受到注目,除希慎(0014.HK)及太古(1972.HK)外,较二线的母子鹰君(0041.HK)及冠君(2778.HK),前者酒店业务已遍布世界,去年北美及欧洲酒店营运大有改善,后者在高息及收租的概念下,仍属于妥当的投资.(B02)

------------------------------------------------------------------------------------------------

观望数据美汇反覆 /苏子

前天欧洲市欧罗兑美元在交投清淡的市况里数度挑战20天保历加通道的顶部阻力位,可惜汇价在此顶部阻力却遇上庞大阻力,始终未能成功破关而上,升至1.33关口以上波动,结果到前晚美国市汇价便掉头回落,并且收市时更在日线图上呈现十字星的待变形态.昨天亚洲开市后,欧罗兑美元主要在前天的收市价以下波动,走势已见转弱.到欧洲入市后,即涌现大量沽盘,使汇价迅即跌至前天的1.32低位以下波动.昨晚美国入市前,欧罗兑美元曾一度低见1.3127水平才能喘定跌势,较上日收市价急挫逾百点子或接近1%,并在日线图暂时呈现不利后市的大阴烛形态.

如昨晚欧罗兑美元乏力升回1.3180的重要即市阻力位以上波动,反而以近全日低位收市的话,料今天的走势将会变得极为恶劣,相信1.30心理关口或再面临严峻考验.留意昨天欧洲市早段,当时欧罗兑美元自1.3230水平以单边市形式急挫至1.3160水平,随后的反弹一直未能返回1.3180水平以上,反弹高位仅1.3179便乏力再升.因此,若昨晚欧罗兑美元能升回1.3180水平以上波动及收市,才可避免在今天进一步往下寻底.否则投资者宜顺着汇价已见转弱的技术走势,采取沽出的策略.上周五美汇指数以大阴烛形态跌至20天保历加通道底部支持以下收市,不过,本周早段却未见美汇指数以单边市形式进一步往下寻底,正式下破上月3日的78.66低位并考验今年的78.10低位,反而在日线图上连续两个交易天出现十字星的待变形态.

由于占美汇指数成分逾半的欧罗在昨天欧洲市早段急挫,因此令美汇指数的日线图在出现大阳烛的利好形态.若昨晚美汇指数可以进一步造好并且在50天SMA的79.37阻力以上收市,则美汇指数在最近四个交易天的日线图上将会呈现一组利好后市的早晨之星形态,从而令美汇指数在本周二所造的78.60低位成为中短期重要底部的可能性大增.近期汇市的走势其实十分反覆难测,因此暂难肯定昨晚美汇指数会否来个反高潮,掉头下挫,完全抹去昨天欧洲市早段的所有升幅,破坏本来利好后市的形态,反而更令日线图呈现射击之星的不利形态.由于目前不少汇市炒家仍等待美国本周五公布最新的4月份就业报告结果,故在知悉结果前,料不少炒家的买卖策略仍以短炒为主,故美汇指数在上述数据公布前,因欠缺持续性的跟进买盘入市而受制于50天SMA阻力,甚至来个反高潮而重拾弱势的可能性不容抹煞.因此,若看见昨晚美汇指数未能承接昨天欧洲市早段的升势继续走高,反而到收市时已明显脱离日中的高位,那便要提防昨天的升势可能是昙花一现,稍后并有下破本周二的78.60低位的机会.(B10)