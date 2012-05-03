〔港报财经评论〕市场对中国经济急弹有保留--经济日报5月3日

市场对中国经济急弹有保留 /林瑞芬

上证综指昨收报2,438,升1.7%,逼近阻力近2,450,如有力突破之,按头肩底量度升幅目标约至2,800.恒指昨升1%至21,309.国指升0.6%至11,145.大市成交额578亿港元,仍欠不足.中国经济筑稳,一季度GDP同比8.1%或是本轮周期低点,但市场有疑虑,需求反弹缓.

据中国中国内地传媒报道,截至4月25日,工行(1398.HK)、农行(1288.HK)、中行(3988.HK)、建行(0939.HK)四大国有银行4月新增信贷仅1,017亿港元,信贷投放速度较3月明显放缓,人民币存款亦见流失.由于根据历史经验,四大行的信贷规模占所有金融机构的30%左右,可初步判断4月金融机构的信贷规模约7,000亿港元,这与此前市场预期的9,000亿港元差距较大.7,000亿港元信贷的话,环比回落近30%,回落折射出信贷需求不足,经济反弹动力仍不足.汇丰证券发表报告表示,由于经济反弹需巩固势头,可能仍需继续出台政策宽松以稳固增长态势,预计货币政策宽松主要表现为公开市场操作注入流动性,以及两次共计100个基点的存款准备金率下调.据汇丰认为,中国仍存在不稳定因素,这包括内、外两个方面.外在而言,美国一季度GDP弱于市场预期,欧债危机仍未结束.内在而言,房地产调控政策仍在继续,房地产投资放缓仍将持续一段时间.此外,尽管出台了部分结构性减税政策,创造就业的中、小企业仍然面临经营困境.从汇丰公布的4月份制造业PMI指数49.3,虽高于上月的48.3,但仍连续第六个月低于50,可见中、小企业困境未摆脱.

面对中国开始经济结构性转型,加上欧洲经济的不景气,中、小企业面临双重打击.此浪打击之深,相信会令大批民企捱不住,由此,对冲基金近年有恃无恐地造淡民企.当然,民企本身也有财政健康问题、做假问题.此浪洗礼后,企得起身的民企料不多,故今年博民企股价反弹仍要审慎,幕后快闪捞底都可以快闪沽售,普通小投资者未必够灵活转身,投入当知风险事.毕竟股海是一个大赌场,总会有人铤而走险,昨一些价残民企现镬气反弹,论劲道则数霸王(1338.HK),股价弹22%至0.9港元收市.此股之前令欧洲股神累战累败,刚获交银国际发表研究报告指,建议投资者在霸王公布亏损收窄之前抄底买入,目标价1.2港元.交银国际对其销售渠道调查后,指其洗发水销售已经触底反弹.霸王护发产品于2月和3月的销售额分别同比增长9%和47%,逆转了此前的下降趋势.该行预计2012年霸王亏损将收窄至3.33亿元人民币,但至2013年则将盈利2,700万元人民币.(010)