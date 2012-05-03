《香港报摘》--其他报纸重要消息5月3日

* 明报:

--政府相继推出多幅港岛区瞩目靓地进行招标,其中浅水湾道地王,由主力发展洋房项目的大昌地产(0088.HK)以16.68亿港元夺标,为该集团过去10年来首夺官地.

--和电香港(0215.HK)及香港电讯信托(6823.HK)周三(2日)正式加入4G战场,本地5家主要电讯商之中,只余下数码通(0315.HK)还未推出4G服务,仍维持在年底推4G的策略.

--盈大地产(0432.HK)就其回购计划举行股东大会表决,结果议案以大比数通过.集团强调事件与私有化无关;同时又指,回购后为了保持公众持股量,会考虑发红股或要求大股东电盈(0008.HK)减持,同时亦考虑发新股.

* 星岛日报:

--富力地产(2777.HK)公布,4月份合同销售额为28.95亿元人民币,按年升10%.截止4月底,累计合约销售额95.26亿元人民币,完成全年销售目标29.77%.

* 苹果日报

--永达汽车周三(2日)开始上市前推介,据保荐人之一瑞银发表报告,指公司2012年度合理市盈率应介乎15.6至21.4倍,并预测今年盈利及营业额分别约11.29亿元人民币及319.42亿元人民币.

* 东方日报:

--联交所股权资料显示,招金矿业(1818.HK)于4月26日,遭富达基金场内减持518.65万股,每股均价11.053港元,套现5,732.6万港元.

--据联交所股权资料,中石油(0857.HK)(601857.SS)于4月27日,获安本资产管理及其联属增持133.6万股H股,每股作价11.64元,涉1,555万港元.

--长实(0001.HK)正待批预售文件的将军澳新盘--峻滢,料6月底前登场.市场料该盘平均尺价约7,000港元,售罄将可套现逾100亿港元.

* 文汇报

--中国城市轨道科技拟发售2亿股,当中约90%作国际配售,余下约10%在香港公开发售.招股价范围介乎0.95元至1.23元,该股将于今天(3日)起公开发售,5月16日在创业板挂牌,是次集资净额约为1.92亿港元.

--佳兆业(1638.HK)公布,4月实现合约销售额10.3亿元人民币,按年增长83%.截至4月底,公司累计合约销售额37亿元人民币,同比增长111%.

--据贵州当地媒体报导,民生银行(1988.HK)(600016.SS)将打造目标规模为100-150亿元人民币的贵州能源投资基金,同时配套100亿元人民币贷款支持、推动贵州省煤炭行业整合快速、稳定、高效完成.

* 大公报

--华润水泥(1313.HK)与一家银行订立一项为期两年的定期贷款协议,内容有关3亿元人民币定期贷款额度.

--香港交易所(0388.HK)公布,以股代息计算安排,每股新股的市值为4月25日至5月2日期间的平均收市价,即为每股124.46港元.由于新股不设零碎股权,剩余股息权利概以现金付予有关股东.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]