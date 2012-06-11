〔表格〕香港上市内地房地产商5月销售表现

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
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路透香港6月11日电---以下为香港上市的主要内地房地产商,于2012年5月份的合同销售表现: (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 5月 4月 按月变化 今年以来累计 全年目标 ............................................................................. 广州富力 (2777.HK) 23.41 28.95 -19% 118.67 320 合景泰富 (1813.HK) 11.05 10.08 +9.6% 41.47 120 世茂房地产 (0813.HK) 51.12 40.57 +26% 164.7 307 碧桂园 (2007.HK) 37.4 29.8 +25.5% 128.4 432^ 中渝置地 (1224.HK) 6.74 4.82 +39.8% 21.59 68 龙湖地产 (0960.HK) 33.5 30.4 +10.2% 129.2 390 中国海外 (0688.HK) 123.1 118.8 +3.6% 503.1 800 恒大地产 (3333.HK) 103.7 81.9 +26.6% 268.2 800 注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高. (完) --记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。