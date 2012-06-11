版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 16:57 BJT

〔表格〕香港上市内地房地产商5月销售表现

路透香港6月11日电---以下为香港上市的主要内地房地产商,于2012年5月份的合同销售表现:
(除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位):

                           5月      4月       按月变化   今年以来累计  全年目标
 .............................................................................
 广州富力   (2777.HK)      23.41    28.95     -19%          118.67      320   
 合景泰富   (1813.HK)      11.05    10.08     +9.6%         41.47       120 
 世茂房地产 (0813.HK)      51.12    40.57     +26%          164.7       307
 碧桂园     (2007.HK)      37.4     29.8      +25.5%        128.4       432^ 
 中渝置地   (1224.HK)      6.74     4.82      +39.8%        21.59       68  
 龙湖地产   (0960.HK)      33.5     30.4      +10.2%        129.2       390
 中国海外   (0688.HK)      123.1    118.8     +3.6%         503.1       800 
 恒大地产   (3333.HK)      103.7    81.9      +26.6%        268.2       800    

  注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高. (完)

  --记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐