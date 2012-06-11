〔表格〕香港上市内地房地产商5月销售表现

路透香港6月11日电---以下为香港上市的主要内地房地产商,于2012年5月份的合同销售表现: (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 5月 4月 按月变化 今年以来累计 全年目标 ............................................................................. 广州富力 ( 2777.HK ) 23.41 28.95 -19% 118.67 320 合景泰富 ( 1813.HK ) 11.05 10.08 +9.6% 41.47 120 世茂房地产 ( 0813.HK ) 51.12 40.57 +26% 164.7 307 碧桂园 ( 2007.HK ) 37.4 29.8 +25.5% 128.4 432^ 中渝置地 ( 1224.HK ) 6.74 4.82 +39.8% 21.59 68 龙湖地产 ( 0960.HK ) 33.5 30.4 +10.2% 129.2 390 中国海外 ( 0688.HK ) 123.1 118.8 +3.6% 503.1 800 恒大地产 ( 3333.HK ) 103.7 81.9 +26.6% 268.2 800 注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高. (完) --记者 梁慧仪; 审校 乔艳红