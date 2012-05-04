〔香港数据〕4月采购经理指数(PMI)回落至50.3,新订单增幅转弱--汇丰

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透香港5月4日电---以下为汇丰香港4月份采购经理人指数(PMI)数据:
2012年4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
50.3 52.0 52.8 51.9 49.7 48.7 49.0 45.9 47.8 51.4 50.3 52.2 52.9
* 4月PMI从上月份的52下降至50.3,仅略高于50的持平指标;最新升幅低于调查数据的长期走势,亦是今年以来最小.
* 香港私营企业在4月份取得更大量新订单,近16%受访机构的新接工作录得增长.
* 但来自中国内地的新订单在月内明显下跌,降速为去年11月以来最急剧.整体而论,4月份新订单总量仅略有上升,增长率是五个月来最低.
* 企业的未完成业务量连续第四个月上升,反映近期新订单的增长趋势,但积压工作升幅尚属温和.
* 产出量继此前三个月持续上升后,4月份没有增减.
* 香港私营企业4月份录得就业增长,企业增聘人手大致与近期新接订单量增加有关.
* 月内整体投入成本上升,升势自2009年7月以来一直持续;但投入品价格涨速自3月份后放缓,降至五个月来最低.
* 采购成本进一步上升,但增幅是2009年9月以来最弱.
汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"充足的新业务继续支持创造本地就业职位,但经济情况仍差强人意.来自内地的订单印证了经济下行风险仍然存在,特别是西方国家的需求相当疲弱.不过,通胀已明显降温而本地需求保持稳定,所以我们对香港今年GDP增长达到3.3%的预测仍有信心."(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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