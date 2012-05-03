《焦点人物》时尚投资银行家刘二飞华丽转身,耕种中投旗下合资基金试验田

* 曾以中国"时尚先生"形象登上杂志封面

* 主管中国主权财富基金与世界最大资产管理公司的合资基金

* 职业生涯的"华丽转身"抑或是顺势而为的另寻出路

* 耕种中投多元化投资道路上分出的一小块"试验田"

作者 谢衡

路透北京5月3日电---曾以中国"时尚先生"形象登上杂志封面的资深投资银行家刘二飞,将翻开自己职业生涯中新的一页,成为中国主权财富基金--中投公司[CIC.UL]旗下一支中国概念合资基金的"掌门人".

一头银发的刘二飞现年54岁,此前任职美银美林(BAC.N)中国区主席.作为第一批进入美国华尔街投资银行界的中国人,在过去超过25年的职业生涯中,他先后曾供职于洛希尔、高盛、摩根士丹利等全球一流的投资银行.

现在,成为中国主权财富基金与世界最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)之合资基金的主管,听上去像是刘二飞在职业生涯中的一次"华丽转身";但从另一个角度而言,随着中国大型国企上市大潮退去,资本市场热点转换,刘二飞的这次选择,抑或只是顺势而为的另寻出路.

"毋庸置疑,刘二飞是中国资本市场上非常资深的一位投资银行家,也是投行中比较少对中西方市场都有较深刻理解的人之一.他的专业水准很高,在行业内亦人脉资源丰富."数字中国联合会主席、中泽嘉盟投资有限公司董事长吴鹰说.

吴鹰为UT斯达康(UTSI.O)创始人.UT斯达康2000年在美国上市的主承销商就是当时的美林证券,吴鹰因此与刘二飞结识至今.

刘二飞此前就曾表示,能成为第一批进入华尔街投资银行界的中国人,最大的优势就在于自己是一个计划经济体制下成长的中国人,和中国政府相关部门及企业都建立了长期的联络;而另一方面,自己又受过六年美国的科班训练,了解美国的市场结构和运作方法.

这种优势,随着刘二飞在投资银行界超过20年的时间历练,变得更加突出且牢固.而这或正是刘二飞能够得到中投以及贝莱德这样级别的投资人信任的重要原因.

"中投找到一个合适的人选并不容易.之前也按市场化的方式选了一批人去做投资管理,但没多久就走得差不多了."一位接近中投的人士指出,有经验有能力甚至又有背景的人,要么不适应中投的体制,要么并不安于在中投,一旦市场回暖出现机会,就又回到市场去了.

"像刘二飞这样,已经在体制外多年,该经历的也都经历了.又常年和体制内的人打交道,了解体制内的情况,自然就比较受中投这样的机构欢迎."该人士称.

一个不争的事实是,作为主权财富基金,中投在国际市场上进行投资总难免受到诸多掣肘.从某种角度上说,中投一直希望能够适当"去主权财富基金化".

"我认为,成立中投国际就是朝这个方向努力,现在与贝莱德共同设立合资基金也是希望有一个更'市场化'的形象."上述接近中投的人士表示.

**华丽转身,抑或顺势而为?**

可以在中外资机构间牵线搭桥,又可以游走于体制内外,正是这种能力为刘二飞这样在外资投行中成长起来的中国背景银行家们,带来了更多机遇.

"实际上,他(刘二飞)两年前就意识到不可能在美林这样一直做下去,得找到一条新的路子,能够发挥他自己的优势,又可以取得一些新的成绩."一位接近刘二飞的投资界人士说.

该投资界人士称,此次刘二飞目标很明确,定位也很准确,就是要在中投与大型外国投资机构中间牵线搭桥,促成设立合资基金,由他来主管.

"刘二飞在美林工作超过10年了,期间主导了很多大的、具有标志性意义的IPO项目.再在这个位置上坐下去,新的挑战也没什么了.而去做有主权财富基金这样背景的投资基金,显然是一件更令人兴奋的事儿."一位常驻香港的投资银行家说.

刘二飞于1999年底加入当时的美林证券,在超过10年的时间里他先后参与了中海油(0883.HK)、中国电信(0728.HK)等大型项目的海外上市,而近几年最耀眼的一个项目就是中国工商银行(1398.HK)的H股上市,成为当时全球规模最大IPO.

在工行H股成功挂牌后,刘二飞曾对记者形容那些中东投资者"简直是坐着飞毯来向工行投资",得意之情溢于言表.

从1997年中国电信(香港)--即后来的中国移动(0941.HK)海外上市开始,到2010年中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)作为国有商业银行股改上市的"收官之作",此间超过10年的时间正是中国大型国企海外上市的高潮期.

时势造英雄.这期间包括如刘二飞、前高盛(GS.N)大中华区主席胡祖六、前摩根士丹利(MS.N)中国区首席执行官竺稼等人,因能将诸多大型国企海外IPO项目揽入自己公司,而被称为"造雨人"(Rainmaker).

不过,随着大型国企海外上市的大潮渐渐退去,这些"造雨人"亦纷纷转战江湖.比如竺稼成为贝恩资本(亚洲)董事总经理,胡祖六自己创立了春华资本集团;原中金公司投资银行部负责人丁玮则加入新加坡主权财富基金淡马锡控股[TEM.UL],成为中国区总裁.

而刘二飞工作超过10年的美林证券,期间亦因在全球金融海啸中遭受重创,而被美银集团兼并,成为现在的美银美林.

像所有经历了并购的公司一样,美银美林这两年一直在进行人事的调整和变动.据一位知情人士透露,很多之前和刘二飞一起"并肩战斗"拿项目的同事,都先后离开了美银美林.

"刘二飞要离开美林加入中投旗下的合资基金这事早就开始在圈内传播了,...我对他要离开一点都不感到惊奇,我相信他只是要等资金到位后,才正式对外宣布."上述常驻香港的投资银行家说.

消息人士上月底曾对路透表示,中投和贝莱德正在积极筹建这支基金,但该基金的具体规模等细节尚未最后确定.而刘二飞未来将掌管这支新基金.[ID:nSB1513642]

**一块"试验田"**

以中投和贝莱德这样的股东背景所组建的基金,市场多预期其规模将高达几十亿美元.但据路透了解,这支基金的规模可能小于预期.这或显示中投公司在尝试多元化投资的路上,仅分给了刘二飞和他的团队一块小"试验田"供其"耕种",以观后效.

"所谓中国概念,既是因为有中投这样的出资人背景,也因为未来的投资方向主要是那些比较有成长潜力的,同时又在中国有潜在市场的行业和公司."一位接近刘二飞的投资界人士说.

该人士表示,这支合资基金应主要投向高科技行业和消费品行业,而不会投资于敏感的行业和领域,比如能源资源类公司.

作为主权财富基金,中投公司的投资回报率一直备受各方关注.根据中投已公布的年报,该公司2010年全球投资组合收益率达到11.7%,自成立以来的累计年化收益率则为6.4%.而据消息人士此前透露,中投已从中国央行获得500亿美元注资.

中国外汇储备高达3.31万亿美元,居全球之首.除了通过中投进行海外投资外,国家外管局储备司管理和投资外汇储备的组合也很多,包括美国国债、欧洲国债、委托理财、投资股权等;此外,外管局还设立了数个海外投资公司以管理外汇储备资产,已公开信息显示设在香港的华安投资公司为主力阵容之一,管理着约4,000亿美元的外汇资产.

有知情人士就表示,中投公司与外管局下设的几家海外投资公司实际上一直在暗暗较劲,努力在投资回报率上一争高下.