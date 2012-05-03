〔香港金融〕证券及期货修订条例周五实施,可对市场失当行为直接提研讯

路透香港5月3日电---香港证券及期货事务监察委员会周四称,《2012年证券及期货(修订)条例》周五(4日)起实施,证监会可对市场失当行为直接在审裁处提起研讯程序.

证券及期货修订条例草案已于上周三在立法会通过,明天刊宪并实施.就现时所订明的六种市场失当行为,修订条例赋予证监会在取得律政司司长同意下,直接在市场失当行为审裁处提起研讯程序.

修订条例还就披露股价敏感资料设立法定制度,并将于2013年1月1日实施.修订条例赋权证监会可就股价敏感资料个案直接在审裁处提起研讯程序.

此外,修订条例赋予证监会设立跨界别的投资者教育中心,以提升公众的金融知识水平及理财能力,预计今年第四季成立.

市场失当行为审裁处是根据《证券及期货条例》成立的独立全职机构,以公开形式就包括内幕交易、虚假交易、操控价格、操纵证券市场等市场失当行为,进行民事法律程序及在适当时向被判违法人士施加民事制裁.

此前香港政府将超大现代农业(0682.HK)被指涉及会计上的不当行为,提交市场失当行为审裁处展开调查程序.[ID:nSH0080213]

其后公司澄清指市场失当行审裁处将对其主席郭浩以及首席财务官(CFO)陈志宝进行聆讯,惟该聆讯没有向该公司提出不当行为的指控,惟超大的股份继续停牌.[ID:nSH0081045](完)