《香港报摘》--信报5月4日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 头版头条:
--本港人民币资金出路逐渐增加,升值预期降温却使存款连续四个月下跌,在此消彼长下,各大银行高息争夺人民币存款渐趋白热化.
* 其他:
--据市场消息,原拟于昨日进行港交所上市聆讯的内蒙伊泰煤炭将延迟至下周才闯关.但据悉,英国珠宝商Graff Diamonds昨日已顺利过关,展望6月中可挂牌上市.
--销售文件显示,第一视频(0082.HK)拟按每股0.93-0.97港元,以先旧后新方式向机构及专业投资者配售1.2亿股,较昨日收盘价折让4.9-8.8%,集资额1.116-1.164亿港元.
--本港强积金4月份虽扭亏为盈,但市场仍受到欧债危机不明朗因素影响,强积金上月平均回报仅升0.25%.首四个月平均回报录得7.43%,但仍跑输恒指.HSI的11.74%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。