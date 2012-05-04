《香港报摘》--信报5月4日

* 头版头条:

--本港人民币资金出路逐渐增加,升值预期降温却使存款连续四个月下跌,在此消彼长下,各大银行高息争夺人民币存款渐趋白热化.

* 其他:

--据市场消息,原拟于昨日进行港交所上市聆讯的内蒙伊泰煤炭将延迟至下周才闯关.但据悉,英国珠宝商Graff Diamonds昨日已顺利过关,展望6月中可挂牌上市.

--销售文件显示,第一视频(0082.HK)拟按每股0.93-0.97港元,以先旧后新方式向机构及专业投资者配售1.2亿股,较昨日收盘价折让4.9-8.8%,集资额1.116-1.164亿港元.

--本港强积金4月份虽扭亏为盈,但市场仍受到欧债危机不明朗因素影响,强积金上月平均回报仅升0.25%.首四个月平均回报录得7.43%,但仍跑输恒指.HSI的11.74%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 曾祥进

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