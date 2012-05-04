《香港报摘》--经济日报5月4日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 要闻版头条:
--新加坡投资旗舰淡马锡巨额配售建设银行(0939.HK)及中国银行(3988.HK),拖累港股终止两连升的势头.在内银股一片愁云惨雾中,恒生指数.HSI全日仍坚守50天线及21,000关.
* 其他:
--港交所(0388.HK)行政总裁李小加表示,港交所有必要现在就发展商品交易业务.现时中国对商品交易需求巨大且于金融领域发展迅速.此外,人民币国际化愈多人参与愈好,证明发展迈向成功.
--挂牌首日表现不太理想的海通证券(6837.HK)获美国基金Capital Research大手买入,当日斥近8亿港元扫货,占成交股数46%.随后海通股价急升,Capital仅三日账面赚6,500万港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。