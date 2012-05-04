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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 08:29 BJT

《香港报摘》--经济日报5月4日

* 要闻版头条:

--新加坡投资旗舰淡马锡巨额配售建设银行(0939.HK)及中国银行(3988.HK),拖累港股终止两连升的势头.在内银股一片愁云惨雾中,恒生指数.HSI全日仍坚守50天线及21,000关.

* 其他:

--港交所(0388.HK)行政总裁李小加表示,港交所有必要现在就发展商品交易业务.现时中国对商品交易需求巨大且于金融领域发展迅速.此外,人民币国际化愈多人参与愈好,证明发展迈向成功.

--挂牌首日表现不太理想的海通证券(6837.HK)获美国基金Capital Research大手买入,当日斥近8亿港元扫货,占成交股数46%.随后海通股价急升,Capital仅三日账面赚6,500万港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 张喜良

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