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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月4日

路透香港5月4日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7592港元HKD=)

  美国股市周四下跌,因美国数据为经济复苏带来好坏不一的信号.明日美国将公布非农就业报告.Green MountainGMCR.O公布疲弱的业绩后股价暴跌.

  道琼工业指数.DJI收跌61.98点,或0.47%,至13,206.59点;标准普尔500指数.SPX收低10.74点,或0.77%,至1,391.57点.Nasdaq指数.IXIC下跌35.55点,或1.16%,至3,024.30点.[ID:nSB8536154]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  214.520   -1.12      27729            16.645      -0.69
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.850   -2.15      44212             3.678      -1.40
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.890    1.30     309024            88.284      -0.86
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.630    0.24      96824            21.534      -0.53
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  147.450   -1.77      32627            11.441      -1.03
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  105.190   -1.46      34426             8.162      -0.71
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   45.610   -0.33     305500            70.779      -1.08
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   52.990   -1.76      20829             4.112      -0.45
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.540    0.80     281572            13.610      -0.95
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   20.790   -2.44      45635            16.131      -1.64
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   23.150   -1.53      20208             4.491      -0.43
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.730   -0.09       7290             3.527      -1.75
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.950    0.30      10225             1.315     -50.74
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.410   -4.74      32203             0.374      -4.10(完)

  --整理 陈敏

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