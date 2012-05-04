《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月4日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透香港5月4日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7592港元HKD=) 美国股市周四下跌,因美国数据为经济复苏带来好坏不一的信号.明日美国将公布非农就业报告.Green MountainGMCR.O公布疲弱的业绩后股价暴跌. 道琼工业指数.DJI收跌61.98点,或0.47%,至13,206.59点;标准普尔500指数.SPX收低10.74点,或0.77%,至1,391.57点.Nasdaq指数.IXIC下跌35.55点,或1.16%,至3,024.30点.[ID:nSB8536154] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 214.520 -1.12 27729 16.645 -0.69 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.850 -2.15 44212 3.678 -1.40 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 56.890 1.30 309024 88.284 -0.86 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.630 0.24 96824 21.534 -0.53 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 147.450 -1.77 32627 11.441 -1.03 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 105.190 -1.46 34426 8.162 -0.71 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.610 -0.33 305500 70.779 -1.08 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 52.990 -1.76 20829 4.112 -0.45 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.540 0.80 281572 13.610 -0.95 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 20.790 -2.44 45635 16.131 -1.64 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 23.150 -1.53 20208 4.491 -0.43 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.730 -0.09 7290 3.527 -1.75 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.950 0.30 10225 1.315 -50.74 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.410 -4.74 32203 0.374 -4.10(完) --整理 陈敏
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。