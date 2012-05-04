《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月4日

路透香港5月4日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7592港元HKD=) 美国股市周四下跌,因美国数据为经济复苏带来好坏不一的信号.明日美国将公布非农就业报告.Green MountainGMCR.O公布疲弱的业绩后股价暴跌. 道琼工业指数.DJI收跌61.98点,或0.47%,至13,206.59点;标准普尔500指数.SPX收低10.74点,或0.77%,至1,391.57点.Nasdaq指数.IXIC下跌35.55点,或1.16%,至3,024.30点.[ID:nSB8536154] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 214.520 -1.12 27729 16.645 -0.69 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.850 -2.15 44212 3.678 -1.40 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 56.890 1.30 309024 88.284 -0.86 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 41.630 0.24 96824 21.534 -0.53 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 147.450 -1.77 32627 11.441 -1.03 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 105.190 -1.46 34426 8.162 -0.71 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 45.610 -0.33 305500 70.779 -1.08 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 52.990 -1.76 20829 4.112 -0.45 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.540 0.80 281572 13.610 -0.95 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 20.790 -2.44 45635 16.131 -1.64 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 23.150 -1.53 20208 4.491 -0.43 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.730 -0.09 7290 3.527 -1.75 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.950 0.30 10225 1.315 -50.74 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.410 -4.74 32203 0.374 -4.10(完) --整理 陈敏