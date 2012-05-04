《香港报摘》--其他报纸重要消息5月4日

* 明报:

--美高梅中国(2282.HK)公布,截至今年3月底止首季经调整EBITDA(除利息、税项、折旧及摊销前利润)按年增长20.5%,至13.8亿港元.该公司表示深信会在不久将来获澳门政府批出路氹(乙+水)土地,该项目投资额介乎150亿至200亿港元.

--多间券商,包括瑞信、德银、花旗等均预期恒大地产(3333.HK)4月销售按月劲增75%至70亿元人民币,而公司透露甚或高于此数.

* 星岛日报:

--大昌地产(0088.HK)执行董事李永修在投得浅水湾项目后表示,集团打算将该项南区新地王发展成超级豪宅项目.他指,今次投地皮价为16.68亿港元,该地价为连建筑费等合计总投资额达21亿至22亿港元.

* 苹果日报

--离岸人民币业务发展迅速,本地中资行受惠越显优势.有中资业界称,首季人民币收益按年计获双位数增长,加上人民币中间业务及其他投资出路增多,年内增长动力可望保持.

* 东方日报:

--证监会公布,有关股价敏感资料披露法定化制度将于明年1月1日起生效,以让上市公司有足够时间为符合新规定作好准备,以及设立所需的内部监控制度;而香港交易所(0388.HK)"上市规则"亦因新制度须作相应修订,以删减与新法例重复的条文.

* 文汇报

--香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加表示,交易所会按原定计划于今年底开始营运场外交易结算所(OTC),初期产品主要是固定收入及利率产品.至于市场关心该所并购伦敦金属交易所(LME)的交易,李小加暗示不会高价竞投LME.

--信义玻璃(0868.HK)宣布,向对冲基金Och-Ziff资产管理集团旗下投资基金Sculptor Finance配售新股以及发行可换股债券,合共集资11.64亿港元.

--永亨银行0302.HK表示,由于今年来贷款增长较去年有所放缓,已将部分资金转作投资债券,亦令整体净息差录得轻微扩阔,并预计该行全年贷款增长会较去年为慢.

* 大公报

--恒盛地产(0845.HK)公布,4月份实现房地产销售额11.1亿元人民币,环比增长98.3%,销售面积9.1万平方米,环比增7.3%.

--电讯盈科(0008.HK)去年底成功分拆香港电讯(6823.HK)上市.集团主席李泽楷表示,电盈无意减持香港电讯股权,又指倘若下半年营运数据持续良好,香港电讯派息或可较招股书预测为多,变相令电盈增加收入来源,届时电盈亦会考虑增加派息.

--特步(1368.HK)首席财务官兼执行董事何睿博表示,相信行业已走出谷底,公司首季的同店增长仅低单位数,但4月份已改善至约中单位数增长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 曾祥进

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