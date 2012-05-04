《离岸人民币综述》离岸资金池持续缩水,市场呼吁放松个人兑换额度

记者 陈敏

路透香港5月4日电---随着离岸人民币存款余额连续第四个月下滑,市场参与者们正讨论并呼吁提高每日兑换人民币的限额,以增加离岸资金池的增长动力.

中国政府自2003年底开始在香港开展人民币业务试点,主要为面向零售客户的存款、汇兑等业务.自那时以来,每人每天兑换两万元人民币的额度一直没有变动.

这也是为什么2009年跨境贸易人民币试点展开以来,企业存款很快超过个人存款、成为离岸资金池累积的主力的主要原因.不过,随着跨境人民币流动日趋平衡,尤其是回流渠道明显增加,离岸资金池开始停滞不前.

香港金管局最新公布的数据显示,香港3月底人民币存款环比下跌2.1%至5,543亿元,为连续第四个月下滑.目前人民币存款占香港存款的比重为8.9%,自去年9月最高峰时的10.4%回落.

"现在只有香港有这个限制,如果香港想要进一步发展人民币业务,尤其是零售层面,这个额度还是要放开的,我觉得只是时间问题."澳新银行高级经济师杨宇霆称.

人民币存款是香港人民币产品发展的重要基础.点心债、人民币基金和IPO的申购都需要人民币,而收缩的资金池可能成为市场进一步发展的瓶颈.

不过,近期中央政府频频加快放开人民币市场的步伐,金管局也允许本地银行持有更多人民币资产,显示他们对当前人民币国际化的推进充满信心,相信更多松绑政策会陆续出台.

"如果说在今年上半年就放松额度限制,我一点也不会奇怪.现在人民币升值预期放缓,放开以后香港居民也不太可能一窝蜂去抢着兑换."杨宇霆称.

对于市场可能担心的人民币兑换额度增加会引发离岸资金池过度增长,从而破坏港币的地位,星展银行分析师Nathan Chow认为,这些担忧都是毫无基础的.

他认为,港元存款占存款总量的比重一直保持在50%左右.若放开人民币兑换限制,可能会有各种不同货币去兑换人民币,而非单单港元.

本周图表

香港人民币存款情况: link.reuters.com/pyb97s

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 17,535.5 57

2. 渣打 7,796.0 24

3. 中国银行 6,807.3 5

4. 巴克莱资本 3,183.0 5

5. 法巴 2,708.0 10

**本周市场动态**

--香港人民币清算行中银香港(2388.HK)第一季度净息差有所拓阔且净利息收入有所提升,因人民币资金投放令人民币业务的回报得以提升.存放于清算行的人民币余额下降,亦令集团人民币清算行业务对净息差产生的摊薄效应在一定程度上得以纾缓.

--金管局在巴西及智利进行路演,推介香港提供的一站式离岸人民币金融平台.金管局曾于2011年分别在澳洲、俄罗斯、英国和西班牙进行路演.

--香港银行继续以高息吸引人民币存款.汇丰最新推出的计划将三个月和一年期人民币存款的息率提高0.2个百分点,至1.7%和2%.东亚和渣打此前分别将年息最高提升至2.7%和2.5%.

--东亚银行(中国)本周与固定收益投资者会面,寻求发行点心债.东亚银行(0023.HK)、法国巴黎银行(BNPP.PA)与汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)牵头这笔交易.今年1月,国家发改委同意包括东亚中国在内的10家国内银行赴港发债,总额为250亿元人民币.

--银行业者和交易商表示,只要中国维持放松人民币的政策,未来十或二十年内,人民币将可能用于结算金、铜和其他大宗商品.他们预计,在中国结算的合约,使用人民币的情况将越来越普遍;最后人民币将成为大宗商品交易的基础货币,至少在亚洲必是如此.(完)

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