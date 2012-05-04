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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 09:13 BJT

〔香港个股〕新鸿基地产股份暂停买卖--联交所

路透香港5月4日电---香港联交所表示,主要地产商--新鸿基地产(0016.HK)周五暂停股份买卖,以待公司刊发一份涉及股价敏感的公告.

新地附属公司--新意网(8008.HK)亦告停牌,指待公司刊发一份涉及股价敏感的公告.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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