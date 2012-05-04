〔港报财经评论〕内银被沽,不需惊慌--经济日报5月4日

内银被沽,不需惊慌 /林瑞芬

受淡马锡减持建设银行(0939.HK)及中国银行(3988.HK)股份套现影响,恒指昨回挫59点,收报21,249点,扣除建行及中行成交额,大市实质成交额约477亿港元,显示回吐温和,守稳图示20,250支持轨未言打断挑战21,500之势.内银股没有大升冲动,中移动(0941.HK)又发挥托市功能性,昨突破阻力的88港元,收报89.05港元,升1.9%,始料不及,按图势企稳88港元顺势上升通道挑战约92港元.周二提过,恒指强势配合交投冲21,500的条件未足够,内银股乏催化剂似乎有所印证.淡马锡一向为内银股超级Fans,此举减持套现对内银股至少带来心理压力,建行及中行昨均跌3.1%,可见一斑.几只国有制内银股盈利增幅不及股份制为佳,现更受减持影响,相信需时消化压力,但相关国有制内银股的大跌空间料有限.

股息胜在够高,按附表彭博综合预测建行有5.2厘、工行(1398.HK)有5.4厘、中行有6.2厘、农行(1288.HK)有5.5厘,基本上,大大超越港、美、欧等一年存款年利率,亦高于中国内地一年期存款年利率3.5%,是有一定投资价值吸引力.从近月官方版制造业PMI回升启示,大、中型国企为主的企业营运改善,由于国有制内银股的放贷更多的面对此类企业,就相关企业营运环境改善,对贷款的质素未趋恶化具一定保证.A股的这只小牛正在成长,随着改善资本市场恶习的措施陆续推出,奠定牛市基础,作为中国内地重要股指重磅股之一的内银股,除非业务突然有所冲击,破坏收入温和增长之势,不然要靠内银股发力是不会跌得太深.微观昨日A、H股内银股对淡马锡减持表现,中行H股跌3.1%,但A股只跌0.3%.建行H股跌3.1%,但A股只跌0.8%.可见,A股持有者信心十足.深成指昨报10,468点,上涨43点,涨幅0.42%,成交785亿港元,深成指率先创出年内收市价新高.评上证指数,已到关键关头,昨收报2,440,微升1.64点,若短线能突破2,470,冲破高位呈一浪高于一浪走势的话,A股的中期升势缓延更为明朗的话,内银股要助阵助股指上冲,A股自不然带动到H股回稳.

总括而言,承前判断国有制内银股虽然暂不能有催化剂带来股价大跃进惊喜,但也有足够防守能力,大跌水位料不深.技术上,被淡马锡减持的建行及中行,按图示,关键支持位在5.7港元及2.8港元,回调能力守其上,以时间消化沽压可考虑收集,昨收市价分别收报5.97港元及3.16港元.(012)

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重启逆回购,憧憬减RRR /余少文

新加坡淡马锡减持建设银行(0939.HK)和中国银行(3988.HK),累及国企指数11,000点得而复失.惟人民银行昨日进行逆回购操作,反映市场流动性再次不足,不排除加快人行下调存款准备金率的步伐.中国内地股市昨日靠稳,但国企指数却跌158点或1.4%,收10,987点,成交额急增至358亿港元,仍有30%主板H股逆市上升.至于红筹指数表现最好,全日升20点或0.5%,收4,164点,主要是内房股和电讯股领涨,尤其中国移动(0941.HK)见1年高位.不过,国指5月期指低水77点,虽可视作内银股等股份要派发末期息所造成的低水现象.然而6月期指低水304点,连续两日大低水,昨日也有745张成交,不能说成交低造成的偏差效果.即使有部分公司在6月才净息,但认为要小心6月市况,尤其见到内银股大看好的投资者淡马锡也在昨日大手减持建行和中行,似乎是一个警示.

当然,淡马锡减持建行和中行,可以视作早前承接高盛减持工商银行(1398.HK)的配股后,要维持组合内中资金融股比重而需要减持建行和中行的行为.实际上,早前已指出,部分内银股在首季盈利增长虽超过20%,但整体而言,九行首季合计盈利只增长17%,较市场预期可达25%还要少,建行和中行又是首季盈利增长最少的两家银行,也只有这两家银行盈利增长只有单位数,难怪成为淡马锡减持对象,不排除淡马锡仍会在市场继续减持行动.虽现利淡因素,惟市场并非没有利好因素,如人行昨日意外地进行650亿元人民币逆回购操作,中标利率3.53%,是1月底农历新年前两度进行逆回购后,再一次进行.惟农历年前因市场对现金需求大,同业拆息显着抽高,可以理解人行当时逆回购行动,但目前1个月或以内同业拆息都不超过4%,资金应该并非特别紧张.

中国内地分析认为企业开始补缴税收、公司派息因素等都在5月进行,故人行提早释放资金,防止拆息抽高.此外,中国内地媒体报道,中国内地4月四大银行流走超过1万亿元人民币存款,以及4月新增贷款可能回落至7,000亿元人民币水平左右,由于中国内地金融机构3月新增存款突然急升至2.95万亿元人民币,4月显着流走自会影响放贷能力,或是人行进行逆回购操作原因之一.而央行官员早前曾表示,下一步将综合外汇占款流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央行到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.(010)