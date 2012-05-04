〔港报财经评论〕憧憬放水跌极有谱--信报5月4日

憧憬放水跌极有谱 /习广思

内银操盘高手再出招,调整组合不是毫无理由,但淡马锡在内银的持股量愈来愈重,时买时沽,调整组合是理由,短线获利也是理由,不过没告诉你而已.而小投资者眼见如此,内银股还可说是长线投资吗?港股在内银配售消息下出现回吐,恒指靠中移动(0941.HK)独力支撑,好淡角力,走势反覆,尾市在欧洲开市造好下,跌幅收窄至59点,收报21,249点,大市成交额733亿港元,约190亿港元来自建行(0939.HK)、中行(3988.HK)配股,沽空比率6.31%.股市继续憧憬放水,跌极有限,但上升条件仍未足够,近两日资金舞动指数股,其次是A股因素带动,能否再上升得视乎A股走势会否突破.阴谋论牛熊,经过前日屠熊后,牛证未见大增,恒指短暂阻力在21,500点.假如要清理熊证的话,看好的投资者应杀至21,800点水平,亦即突破2月高位,但是在好消息欠缺,成交有气无力之际,叫人有所保留.

中资保险股逆市企稳,终究原因还是对A股的憧憬升温.无可否认,国寿(2628.HK)股价下跌风险较低,但业务上的”老问题”未解决,股价上升亦有蟹货一箩箩.相对而言,平保(2318.HK)则较具值博率,一是其银行及保险兼备模式令收入更多元化,二是投资组合受惠A股回升.平保股价突破250天线,成交不过不失.中移动连升三日,突破88港元水平,收报89.05港元.市场炒作4G之际,许多人忘记了其高息特点,股息率约3.8厘,甚至高于领汇(0823.HK),相对后者股价一升再升后,中移动风险反而或低一筹呢.

家电股等打救大市低成交,指数股成为大户舞高弄低指数的棋子,这两日大市一项转变,是细价股竟见镬气.霸王(1338.HK)之升,国美(0493.HK)之泻,自然都是例子,昨天家电股在憧憬政策下狂舞,更加可见一斑.创维(0751.HK)、冠捷(0903.HK)、海尔(1169.HK)升幅介乎5.4%-6%,汇银家电(1280.HK)飙升20%,志高(0449.HK)抽升11%,消息或风声均欠奉,炒作一个憧憬.但说穿了,一切憧憬背后都离不开一种思维,定时定候等政府打救,4月PMI数据虽有改善,但仍低于50水平,亦令更多人期待中国政策放水.讲炒放水,内房股再有动静.花旗认为,内房发展商首季销售保持增长,主要是受惠政策进一步放松.政策是否真的放松?阿公声言绝不放松,地方政府动作声音多多,但这些政策都有虚有实,更重要的是政策最恶劣情况已经过去,行业进入洗牌时期,而且是一个颇长时期的淘汰赛,拥有现金的发展商,在弱肉强食的年代不被人食掉就只有更强.富力(2777.HK)、中海外(0688.HK)股价突破2月底高位,亦可留意主力商业物业的发展商,方兴(0817.HK)成交增加,近日股价转强.(B02)

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采相反理论? /苏子

根据某外资汇商的小投资者投机情绪指标显示,目前有近82%的小投资者投资者主要采取买入美元兑日圆的策略,这意味着美元兑日圆短期后市再大升的空间已不多,反而有较大机会进一步往下寻底,直至大部分小投资者投资者不愿再采取买入美元兑日圆的策略为止.而与美元兑日圆情况类似的还有美元兑加元,因目前有近83%的小投资者投资者主要采取买入的策略,因此,美元兑加元短期后市的走势同样不宜乐观,后市继续往下寻底的可能性较高.若后市美元兑日圆与美元兑加元真的可以双双明显下挫,宜留意届时美元整体走势会否同告转弱,令美汇指数出现一浪低于一浪的下跌浪.由于美元整体走势转弱意味着主要非美元货币如欧罗及英镑等的走势将不会差得到哪里去,而当中已横行上落多时的欧罗兑美元更有极高机会在美元明显转弱下向上作出重大突破,从而向着1.40心理关口迈进,而非目前市场普遍预期的会朝着1.25关口迈进.

美汇指数在今年2月至4月份这三个月的高低位分别为80.12及78.10、80.74及78.63、80.18及78.64.留意美汇指数虽然曾在3月份向上作出重大突破,可惜最后却无功而回,并因此在4月份出现窄幅待变的格局.踏入5月份后,美汇指数曾下破3月份及4月份的低位,可惜破位后暂时仅低见78.60水平,出现假突破的情况.而这却令不少投资者相信,美汇指数未能顺利破关而下之后,稍后将向上再次挑战80心理关口,甚至进一步挑战3月份的80.74高位的可能性不容抹煞.一旦市场普遍接受美元后市向上作出重大突破的可能性增加时,料将有大量小投资者采取逢高沽出欧罗兑美元的策略,因此宜留意美元届时会否逆着市场看好的情绪,出现应升不升的现象,而欧罗兑美元继续力守在1.30关口以上.

本周澳洲央行意外地在议息后宣布减息半厘,不过,澳元兑美元却未见因此出现一个极为显着的一浪低于一浪走势,汇价暂时仍能保持在20天保历加通道的1.0245底部支持以上波动.因此,如稍后美元的走势出现不升反跌的情况,料澳元兑美元将会受惠于美元弱势而重拾升浪,并且抹去因央行减息所导致的跌幅,升回1.04阻力关口以上波动.留意澳元兑美元的20天保历加通道顶部阻力现处于1.0450水平,通道顶部阻力线的斜率则正处横行状态.若汇价稍后在升破1.04阻力关口后可以迅即升至通道顶部阻力以上波动,并因此令顶部阻力线的斜率转为上升,小心汇价会出现新一轮上升浪,朝着1.08关口迈进.(B08)