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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 09:38 BJT

〔香港股市〕恒指开低0.7%,中资银行股和主要石油类股构成拖累

路透香港5月4日电---香港股市周五开低,中资银行类股和主要石油类股对大盘构成最大拖累,因投资者在稍晚出炉的美国就业数据之前削减风险.

恒生指数.HSI开低0.67%,报21,107.19点.恒生国企指数.HSCE开低0.96%.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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