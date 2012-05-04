〔香港热股〕华宝国际复牌重挫17%,公司稍早澄清分析机构对其账目质疑

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透香港5月4日电---在中国从事香精香料生产的华宝国际(0336.HK)周五复牌,开盘重挫17.09%,公司稍早澄清分析机构对其账目的质疑.
"本公司董事会注意到近日市场上一连串针对本公司的负面报导.特此强调,本公司股东及投资者于阅览有关报导时应该采取非常审慎的态度,而有关报导的内容乃误导并扭曲事实."华宝国际称.
曾撰写报告质疑超大现代(0682.HK)的分析机构Anonymous Analytics此前发表报告,指华宝国际在内地的盈利数据与其在香港所报告的存在很大差异.华宝所公布的毛利率和营收增长都高于同侪,但其却能维持行业最低的研发开支.此外,不少被视为华宝的客户的公司,甚至乎未曾听过华宝这家公司的名字.[ID:nSH0103047](完)
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--记者 陈敏; 审校 张喜良
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。