〔香港热股〕华宝国际复牌重挫17%,公司稍早澄清分析机构对其账目质疑

路透香港5月4日电---在中国从事香精香料生产的华宝国际(0336.HK)周五复牌,开盘重挫17.09%,公司稍早澄清分析机构对其账目的质疑.

"本公司董事会注意到近日市场上一连串针对本公司的负面报导.特此强调,本公司股东及投资者于阅览有关报导时应该采取非常审慎的态度,而有关报导的内容乃误导并扭曲事实."华宝国际称.

曾撰写报告质疑超大现代(0682.HK)的分析机构Anonymous Analytics此前发表报告,指华宝国际在内地的盈利数据与其在香港所报告的存在很大差异.华宝所公布的毛利率和营收增长都高于同侪,但其却能维持行业最低的研发开支.此外,不少被视为华宝的客户的公司,甚至乎未曾听过华宝这家公司的名字.[ID:nSH0103047](完)

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