〔港报社评〕加费满肚气,故障火上油--星岛日报5月4日

西铁昨日故障应变差劣,阻延大批上班市民,还因为导致议员迟大到而间接成为立法会流会.港铁进入5月加价月,发生类似情况,惹来的批评肯定加倍严厉.

港铁向市民提供全球一流的快捷,准时,安全铁路服务,但不能因此自满,尤其是铁路系统老化可能会增加故障,港铁须有妥善的故障应变安排,尽量减少乘客不便.昨日美孚站停电的应变安排,招来乘客怨声载道,港铁应该深刻反省检讨,作出改善,务求日后更加灵活处理,缩短对乘客的耽搁.

不满的乘客中,以在荃湾西站轮候临时接驳巴士的人龙,最为群情汹涌.不少由新界西北上车的市民,沿途每站停车,又搞不清楚前面发生了甚么事,已心焦如焚,去到荃湾,才知道要下车再排队等接驳巴士去南昌站再上西铁,憋了一肚子气.

港铁疏导乘客手法笨拙,反映极度低估资讯及时流通,对提高疏导效率的重要性.如果港铁在沿途各站早公布事故会严重延误行车时间,联络巴士公司增加班次,乘客大可选择改乘其他交通工具,大为纾缓荃湾西站的挤塞.

乘客是港铁的衣食父母.要不是有庞大的乘客量,港铁不可能享受可观的广告等附带收益,不可能获得政府大量拨地发展物业市场,不可能透过商场的庞大人流获得庞大的租金收入,不可能赚取一年逾百亿港元的利润.

纵使港铁应急措施一再受到诟病,市民却看不到有多大改善,港铁花在乘客身上的心思明显不足.今个月,港铁计画依照”可加可减”机制调整车费,公众和议员已对加幅表示不满,假如服务再生事故,势必令到当局与港铁检讨票价机制时,会提出更严格要求,以回应公众的压力.(A06)