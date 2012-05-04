〔港报社评〕两败俱伤的拉布流会,立法议员对不起市民--明报5月4日

泛民阵营采取拉布策略,阻延香港政府提出议员出缺安排的条例修订,昨日在全体泛民议员和部分建制派议员缺席下,导致立法会流会,两派议员相互推卸责任.其实,这次拉布已经成为闹剧,显示公众利益并非两派议员首要考虑,两派议员都对不起市民,都要负责.不过,即使公众不满,却无可奈何,而立法会议事规则竟然没有制约机制,使会议不致被瘫痪,更是重大缺漏,必须堵塞.

从两日会议所见,人民力量的拉布策略收效明显,而泛民抵制会议,也出现了流会局面.所以,总的而言,从阻延草案通过而言,泛民议员迄今算得上成功.

但从实质,形式和程序而言,泛民阵营今次做法,不能说完全有理有节.首先,就实质而言,今次拉布内涵与两年前审议高铁拨款相差很远,虽然拨款最终在建制派护航下获得通过,但是通过泛民议员操作拉布,迫使政府对高铁各种情况作了更彻底和全面交代,此乃议员发挥职能,履行职责的结果,是经典一役.今次补选拉布,表面上约1,300项修订,不过修订内容并没意义.因此,今次拉布,无论如何也会成为经典一役,只是属于最无意义一类而已.

面对泛民拉布虚耗社会成本,公众徒叹奈何,连用选票来表达不满,也不会收到效果,因为部分议员的偏激取态,目的就为巩固政治光谱上取态极端的支持者,透过比例代表制继续当选留在议会.

预计可见未来,香港立法会的不正常,不健康和畸形情况将会持续,当局只能见招拆招,例如现在立法会应该尽快修改议事规则,加入制约拉布的机制,在美国,英国,法国等民主国家的议会,都有类似机制,尽量维持议会运作,不被瘫痪,按序议事,香港立法会有必要尽快仿效.(A06)