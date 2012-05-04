〔港报社评〕打破对抗逻辑,开拓中美合作新局--文汇报5月4日

第四轮中美战略与经济对话昨日在北京揭幕.中国国家主席胡锦涛在开幕式上发表讲话指出,中美要打破历史上大国对抗冲突的传统逻辑,探索经济全球化时代发展大国关系的新路径.随着中国的日益崛起和中美关系的逐步成熟,中美之间建立以合作为主,利益兼顾的合作伙伴关系是大势所趋,必将有利于两国及世界的长期和平与持续发展.

今年适逢美国总统大选和中共十八大召开,中美双方都面临政府和领导人更迭.另外,欧债危机仍在阴影之下,全球经济和美国经济复苏的基础非常脆弱.比较来讲,中国及其他新兴经济体,实际上都要显着地好于欧美.在此背景下,举行中美战略与经济对话,对巩固中美两国合作关系基础,推动全球经济复苏影响重大.

值得留意的是,美国不时将人民币汇改,中美贸易不平衡等经贸问题”政治化”,令矛盾尖锐化,扩大化,对中美关系造成冲击.中国已经在人民币汇改,扩大对美国进口等作出巨大让步,向美方释出善意.美国也应将中美经贸问题”去政治化”,纠正对华贸易的不公正性,为创造良好的贸易投资环境而努力.

中美由于国情,文化,价值观等不同,彼此存在不同的看法和分歧是正常之事,中美能否建立持续健康稳定的双边关系,关键在于双方必须学会相互尊重,善于寻找更多的共通点,能否共同合作.合作共赢是当今世界大势所趋,更是各国相处的必由之路.中国一向强调”太平洋之大,足以容纳中国与美国”.中美透过对话协商,增进互信,拓展双方的共同利益,缩减双方存在的”信任赤字”,在合作共赢前提,大方向下,相信中美之间存在的矛盾分歧可逐步化解.(A05)