〔港报社评〕强积金退休保障不足需另辟蹊径--信报5月4日

4月份港股造好,恒指重返21,000点以上的水平,同期内地股市亦见底回升,带动投资于中,港和大中华股票的基金回报理想,平均达1-3%.因此,虽然期内日本,南韩及欧洲股票基金投资亏蚀1-2%,但香港强积金在股票基金投资方面不致见红.强积金基金上月投资回报虽只有0.25%,但今年头四个月的累计回报却达7.4%,跑赢通胀,算是不俗.

香港的强积金制度过去一直因收费过高和投资选择欠缺灵活性而受人诟病.几年前,行政会议成员范鸿龄倡议引入强积金半自由行计划,可惜因着官僚文牍,半自由行计划一直只闻楼梯响,预计至今年11月才可望实行.半自由行计划最大的优点,就是容许投资者有权选择表现最理想的强积金受托人投资自己最属意的投资产品,若能投资有道,掌握环球或地区股市的周期,低买高卖,投资收益应会有更理想的表现.

事实上,由于雇主和雇员的供款相对过去的公积金和退休金为少,一般只供最低供款额各1,000港元,单靠强积金的供款投资,即使长达30-40年,恐怕也不足够应付退休后所需的生活费用.

要维持理想的退休生活目标,别无他法,惟有自己增加储蓄和投资.但对于知识水平不足的低收入人士而言,应付日常生活已经捉襟见肘,根本没有余款,时间和知识理财,所以近年政党,民间团体和基层要求香港政府设立全民退休保障制度的呼声不分左右,此起彼落,即使在具体草拟计划和实际执行上有不少困难,必须从长计议,通盘考虑,香港政府也不能漠视.

候任特首梁振英在政纲有设立主权投资基金的构思,过去香港财政司司长又有将资金注入低收入人士强积金户口的先例,要保障低收入人士的退休生活,未来的主权投资基金可考虑将部分收益注入低收入人士的强积金户口,以补现时强积金制度之不足.只要以民为本,又肯动脑筋,即使不设立全民退休保障制度,也可以保障基层人士退休生活,缩短贫富差距,建构和谐社会(A02)