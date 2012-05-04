〔港报社评〕立会流会,损民生害民主--经济日报5月4日

在泛民议员拉布与全体缺席下,香港政府与建制派议员又未谨守岗位,令立会昨因人数不足而流会,各项待审议条例大塞车情况更甚.此不单令公众质疑,立会议员有否将公众利益放在心上,更堪忧的是民主制度的公信力亦受挫.

港府、立会建制派与民主派昨都争相指摘对方要负起流会的责任,惟在市民眼中,各方只顾大玩政治或疏于职责,都是不负责任.

建制派方面,虽然泛民全体缺席会议,但建制派是多数派,占37席,若都谨守岗位出席,足使会议照常进行.惟建制派议员昨有10人缺席,此不论是部分议员分身不暇,有多逾1/4建制成员缺席,实难辞其咎.

香港港府方面亦疏于职守,过去有重要议案在立会审议,事前会力保会议有足够人数出席,议案有足够票数通过.这一任政府高层一再显出倦于尽责,昨未确保有足够议员出席.市民难免要问,奋斗至最后一分钟是否又是空话.

始作俑者的泛民亦责无旁贷.泛民提出逾千修订,大耍拉布战术,可能令多条事关公众利益的条例审议,如规管一手楼销售,竞争法,强积金半自由行等,都因而延后,甚或无法赶及在今届立法会期完结前通过,要待下届立法会从头开始审议,此明显有损社会利益.

更重要的是,是次流会风波打击的不单是个别政党,而是整个立法会.市民对不同党派都大玩议事程序,将政治角力,斗气,置于公众利益,置于办实事审议条例之上,深感不满.香港立法会过去表现已长期让市民失望,各项民调都反映其公信力较施政无力的政府更低,此次只会令立会形象进一步受挫.

香港政府,建制派抑或泛民,在今次事件中都有不可推卸责任.(A10)