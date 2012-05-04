〔香港个股〕新地郭氏三兄弟先后遭廉署拘捕,贪污漩涡愈卷愈大(更新版3)

(新增廉政公署声明,更新新地收盘价)

* 新地非执行董事郭炳湘遭廉署拘留已获保释

* 廉署证实拘捕一上市公司高层,涉与前政府高官贪污案

* 新地复牌股价最多曾跌逾2%,收盘跌1.8%

* 公司称事件不影响公司运作

路透香港5月4日电---新鸿基地产(0016.HK)再有高层卷入涉嫌贪污,大股东郭氏家族长子兼新地非执行董事郭炳湘被廉政公署拘捕,令这家市值最大的香港房地产商涉及贪污丑闻高层又添一员,市场忧虑牵连范围恐愈来愈广.

新地发出声明称,郭炳湘于周四晚上因怀疑涉及触犯防止贿赂条例的调查而被廉政公署拘留,并已获保释.

但新地强调,指有关拘留并没有及不会影响集团的正常业务及运作.执行委员会将如常继续负责公司的日常管理及运作.新地董事局于今天召开会议考虑该事宜,此前先后遭廉署拘留的陈钜源、郭炳江、郭炳联和郭炳湘均没有出席.

廉署其后亦发出新闻稿,证实该署昨日拘捕一间香港上市公司的一名高层人员,怀疑他与该上市公司两名高层行政人员及一名香港政府前主要官员的贪污案件有关.

"调查仍在进行中,廉署现阶段不会再作进一步评论."该署发言人称.

香港廉政公署于3月29日拘捕新地两名联席主席郭炳江和郭炳联,及前政务司司长许仕仁,因他们涉嫌触犯《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行.该上市公司另一名高层人员以及其他四名人士,亦因涉嫌与这宗案件有关,较早前被廉署拘捕.而郭氏兄弟及许仕仁等于上月10日到廉署报告,并获准延长保释.迄今廉署尚未对有关人士提出正式起诉.

新地及其附属公司新意网(8008.HK)周五早盘开市前暂停买卖.公司于午盘复牌,盘初股价最多曾跌2.1%,至92.3港元,股价反覆上落,并曾一度转升,收盘跌1.8%,报92.6港元.大盘恒生指数.HSI跌0.77%,新意网则继续停牌.

新地今天收市价较郭氏兄弟被拘捕前的股价累计下挫16.6%,同期恒生指数则涨逾2.3%.

"新地这事件相信会持续一段时间,一旦涉及法律程序,就会没完没了."永丰金融集团研究部主管涂国彬说.

**企业形象受打击**

新地过去一直以企业管治优良着称,但自2008年大股东郭氏家族纠纷,加上郭氏三兄弟等先后被指涉嫌触犯《防止贿赂条例》,令到新地的形象受到打击.

涂国彬表示,经过一连串事件后,投资者过去因新地企业管治水平高而给予的溢价已逐渐减少,令到新地股价较同业容易受压.

信诚证券联席董事张智威说,自从新地"出事"之后,公司的股价回落至93-94港元左右有较强支持.但此前港股出现反弹,新地股价仍然牛皮,反映投资者对受到不明朗因素困扰的新地有戒心.

此前郭炳湘在一份声明中否认卷入行贿调查,并表示他与许仕仁并无牵连,他并未牵涉到许仕仁的聘雇之中.许仕仁在2005-2007年担任香港特别行政区政务司司长,此前他曾担任新地的顾问.[ID:nSB1522952]

郭炳湘是新地两名联席主席郭炳江和郭炳联的兄长,曾担任新地主席兼行政总裁,但于2008年遭罢免.其后他担任新地和新意网的非执行董事.

郭炳湘在上述的声明中还提到,他拥有一份文件,能够证明他有权获得家族信托的三分之一权益.该家族信托持有新鸿基地产42%的股份,不过郭炳湘在2010年被剔除出该信托之外.(完)

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