香港已公布经济指标--2012/5/4

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年3月 综合消费物价指数(CPI) +4.9 +4.7 +4.4 2012年3月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.3 +4.2 +4.8 2012年3月 零售值 +17.3 +15.6 +26.2 2012年3月 零售量 +13.4 +10.1 +20.2 2011年第四季 本地生产总值(GDP) +3 +4.3 +6.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年1-3月 11年12月-12年2月 11年11-1月 3.4% 3.4% 3.2% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年3月 贸易赤字/盈余 -43.875 -45.786 -40.083 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。